Attacchi al Presidente del Parco del Gargano: solidarietà dall’associazione Ambiente e/è Vita

Il segretario regionale dell’Associazione: “Sono sempre gli stessi che attaccano con una certa regolarità”

“Desidero esprimere, personalmente e nome dell’Associazione che rappresento, i più profondi sentimenti di stima e di solidarietà al Prof. Pasquale Pazienza per i recenti attacchi ricevuti da parte dei “soliti Noti”, che, con tempi di ritorno di una puntualità estrema, vengono perpetrati ai danni del Presidente “di turno” dell’Ente Parco Nazionale del Gargano”. E’ quanto dichiara in una nota il segretario regionale di “Ambiente e/è Vita Puglia Onlus, Primiano Schiavone.

“Sono sempre gli stessi che attaccano con una certa regolarità, come già successo precedentemente con Paolo Petrilli e con Giandiego Gatta, e per ultimo con il Prof. Pasquale Pazienza, colpevoli, a mio modesto parere, di non essere politically correct'” continua Schiavone.

“A scorrere i nomi sono sempre i soliti professionisti dell’ambientalismo che ogniqualvolta vengono lesi i loro interessi (leggasi anche la loro mancata nomina ovvero quella di qualche amico compiacente) partono con i loro feroci attacchi mediatici. Una saggia profonda riflessione consentirebbe a tutti ricordare le vicende del recente passato al fine di addivenire alla stessa massima del Vangelo di Giovanni 8,1-11, nella quale Gesù il Nazareno affermò: […] chi è senza peccato, scagli la prima pietra […]. Buon lavoro Presidente, siamo al tuo fianco” conclude Schiavone.