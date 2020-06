Fratino in cova nel Parco Nazionale del Gargano

La popolazione di questo piccolo trampoliere giramondo è diminuita del 50% in 10 anni, diventando una delle specie maggiormente minacciate in Italia

Il fratino (Charadrius alexandrinus) è un limicolo costiero che ha scelto le nostre spiagge per nidificare. Fotografato nei pressi di una duna sabbiosa sulla riviera sud di Manfredonia, il piccolo esemplare accudisce le sue uova e tra pericoli e predatori porta a termine la sua cova.

La popolazione di questo piccolo trampoliere giramondo è diminuita del 50% in 10 anni, diventando una delle specie maggiormente minacciate in Italia ed entrando così nella Lista rossa delladell’IUCN (International Union for Conservation of Nature), dove è classificato con il codice ‘En’ (in via d’estinzione).

La presenza di un nido di fratino è sempre un ottimo segnale dello stato di salute di un ambiente marino e di una spiaggia correttamente tutelata e conservata. Non a caso la sua nidificazione rientra tra i parametri per il riconoscimento della bandiera blu.

La sua presenza nel Parco Nazionale del Gargano serve a ricordare a tutti quanto la spiaggia non sia solo un luogo di vacanza o di relax ma anche un ecosistema molto complesso e dall’equilibrio altrettanto delicato.