Nuove decorazioni nel centro storico di Ischitella. E non solo a Natale

Un modo per rendere ancora più caratteristico e più curioso il centro storico del paese garganico

Ischitella (FG) – Nuovi colori nel centro storico di Ischitella, per renderlo più caratteristico e, perché no, più curioso. In questi giorni infatti la Pro Loco Uria di Ischitella sta installando delle decorazioni che resteranno tutto l’anno.

Le decorazioni installate rientrano nel progetto “L’arte nel centro” dove la parola “centro” sta ad indicare sia il centro storico del paese sia la denominazione della stessa decorazione che nel dialetto tipico viene chiamata ‘u centr’. Si tratta dell’antico ornamento fatto a mano usato per abbellire i mobili o semplicemente per proteggerli.

Ed è proprio questo il senso dell’installazione di questi stendardi, se così si possono chiamare. A realizzarli, a mano, è stata una socia della Pro Loco Uria insieme ad altre due signore, alle quali si sono uniti altri soci dell’associazione.

I colori usati per la decorazione sono quelli che contraddistinguono il comune garganico: il rosso, segno del Martire Protettore di Ischitella, S. Eustachio; l’azzurro come il mare e il lago che bagnano il territorio; il verde come i boschi e gli ulivi che circondano il paese; l’arancio come i suggestivi tramonti ischitellani.

I cittadini e i visitatori potranno già ammirarli già nei prossimi giorni, in occasione del Presepe Vivente che animerà il centro storico di Ischitella.

La Redazione