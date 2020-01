Foggia, il 10 gennaio la manifestazione antimafia di Libera: ci sarà anche l’Ente Provincia

Il presidente Nicola Gatta: “Tutti uniti ed in prima linea per combattere ogni forma di criminalità”. Convocato il coordinamento della consulta provinciale per la legalita’

La Provincia di Foggia sarà presente, venerdì prossimo alla manifestazione di “Libera” in programma a Foggia, per ribadire la ferma volontà dell’Ente, di proseguire senza tentennamenti nell’ azione di condanna ad ogni forma di criminalità.

L’ impegno civile ed il sostegno istituzionale non mancheranno mai per riaffermare tutti insieme che solo con la tutela della legalità in Capitanata, i cittadini possono sentirsi sicuri.

“Esprimo la mia vicinanza e quella istituzionale della Provincia alla città di Foggia per la sequela di episodi di inaudita violenza e di matrice mafiosa, che si sono verificati nei primi giorni del nuovo anno. – Commenta il Presidente della Provincia, Nicola Gatta – Lo Stato sta facendo sentire forte la sua presenza sul territorio e ringrazio tutti gli uomini e le donne impegnati quotidianamente nel contrasto alla criminalità. La gente di Capitanata chiede legalità, sicurezza ed occupazione, che sono la premessa essenziale ad ogni programma di sviluppo e di crescita territoriale. Per questi motivi ho convocato per giovedì 9 gennaio, il coordinamento della Consulta Provinciale per la Legalità”.