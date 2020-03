Coronavirus, a Vieste beni di prima necessità a domicilio per persone fragili

Il C.O.C. di Vieste ha messo a punto un piano di lavoro in collaborazione con le associazioni di volontariato locali per supportare le persone sole in stato di fragilità per l’intera durata dell’emergenza

Il centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Vieste al fine di informare la popolazione sui corretti comportamenti da adottare, nell’ambito delle attività di prevenzione del COVID 19, ha messo a punto un piano di lavoro in collaborazione con le associazioni di volontariato locali per supportare le persone sole in stato di fragilità, per l’intera durata dell’emergenza.

In particolare le associazioni a partire dal 9 marzo 2020 svolgeranno le attività di Informazione presso la popolazione sui comportamenti corretti da adottare a fini della prevenzione e censimento delle attività commerciali di beni di prima necessità, che vogliano offrire servizio di consegna a domicilio che il C.O.C. provvederà a divulgare anche a mezzo stampa.

Inoltre, per i soggetti soli in stato di fragilità sarà attivato il servizio di Pagamento bollette e spesa con consegna a domicilio di beni di prima necessità (cibo, farmaci) presso attività indicate dai soggetti richiedenti il servizio.

Inoltre, sarà offerto supporto alla gestione degli animali di tali soggetti (es. acquisto cibo, farmaci, sgambamento, accompagnamento per visite veterinarie urgenti).

I cittadini richiederanno i servizi telefonicamente al numero sotto indicato. L’operatore invierà i volontari a casa del richiedente comunicando allo stesso preventivamente i nomi dei volontari preposti, onde evitare truffe. Il servizio sarà effettuato secondo il seguente orario: 9,30-12,00 e 17,00-19,00 ad esclusione della domenica.

Numero dedicato: 3467389602