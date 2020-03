Coronavirus, sindaco di Carpino: “Nessun caso positivo, alcune persone in quarantena”

Il sindaco di Carpino tranquillizza i suoi concittadini e fa il punto sulla situazione nel comune garganico

Il sindaco di Carpino (FG), Rocco Di Brina, con un video pubblicato su FB, tranquillizza i suoi concittadini in questo difficile periodo. “Nella nostra regione ci sono 158 casi di positività, 47 nella Provincia di Foggia. Nel nostro comune, per fortuna, ad oggi non risulta neppur un caso di positività al Coronavirus, ci sono delle persone in quarantena in via del tutto precauzionale così come la legge prevede” spiega il primo cittadino di Carpino, quotidianamente in contatto anche con tutti gli organismi preposti.

“Oggi, nel nostro comune, abbiamo provveduto alla sanificazione dei locali del municipio, nonché del cimitero. Nei prossimi giorni, emanerò un avviso, provvederemo alla sanificazione delle strade del centro abitato e, qualche giorno prima della riapertura, anche dei locali delle nostre scuole” aggiunge il sindaco.

“Ho emanato un’ordinanza nella quale è fatto divieto di celebrare i funerali che, come sapete, si svolgono soltanto tra familiari strettissimi al nostro cimitero. Vi esorto a non frequentare le case dei defunti per le condoglianze. In questo momento non è una mancanza di rispetto né per il defunto né per i familiari. Cerchiamo di restare dentro casa e di uscire solo per strettissime necessità” ricorda Di Brina.

“Se avrete bisogno del Comune, per risolvere questioni che riguardano il comune, potete utilizzare le modalità telematiche, la nostra Pec, potete telefonare al centralino, vi risponderanno i dipendenti che ringrazio per quello che stanno facendo in questi giorni” precisa il sindaco della cittadina garganica che aggiunge “se avete delle scadenze di tributi comunali, non vi preoccupate, non ci sarà alcuna sanzione né accanimento da parte nostra”

E poi delle raccomandazioni dettate dalla professione del sindaco: “Da medico posso dirvi che questa battaglia la vinceremo. Si stanno sperimentando dei farmaci che combattono la Polmonite interstiziale provocata da questo virus con dei risultati buoni, ma ad oggi la cura migliore, quella più efficace, resta quella di bloccare la diffusione del virus. Un virus molto contagioso, ma dotato di una letalità che non è superiore a quella di tanti altri agenti patogeni”.

“Grazie all’ottimo lavoro del nostro presidente di Regione Emiliano – continua Di Brina – il nostro sistema sanitario regionale si sta preparando adeguatamente ad un’emergenza come quella che ha toccato già altre regioni d’Italia e che speriamo non arrivi mai in Puglia. Sono stati implementati i posti di terapia intensiva, come per esempio nell’ospedale di Foggia. Tante sale operatorie sono state trasformate in unità di terapie intensiva. Si sta facendo l’impossibile ma occorre la collaborazione di tutti voi”.

E infine un messaggio diretto a tutti i cittadini di Carpino:”Usate i social per comunicare. Qualora aveste sintomi a carico dell’apparato respiratorio, usate il telefono per sentire il vostro medico e scatteranno tutti i protocolli previsti dalla normativa vigente. Utilizzate anche il mio numero di telefono e quello dei miei collaboratori. State tranquilli che il sindaco e i vostri amministratori non vi abbandoneranno mai”.

“Dai amici concittadini – esorta il sindaco alla fine – ce la faremo tutti insieme. Rivivremo la bellezza del nostro paese e rivivremo le nostre relazioni sociali. Da questi terribili esperienze si devono trarre insegnamenti importanti che ci consentiranno di vivere una vita migliore. Siamo orgogliosi tutti di essere carpinesi”.