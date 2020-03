Croce Rossa Italiana di San Nicandro Garganico: aumentano gli assistiti nel Foggiano

Una squadra che conta ben 100 volontari con due sedi locali, San Nicandro Garganico ed Ischitella, e 9 ambiti territoriali nel Foggiano

Il Servizio domiciliare Gratuito Pronto Spesa e Pronto Farmaco, promosso dal Comitato CRI di San Nicandro Garganico, ha superato, in quasi 15 giorni dalla sua attivazione, 150 interventi. “Il numero elevato delle richieste fa ben sperare che andrà tutto bene,” – sottolinea il Presidente Michele Viggiani – “ significa che la popolazione ha compreso il senso di responsabilità di restare a casa per il bene di tutta la comunità”.

Non dimentichiamo che i numeri degli assistiti da Croce Rossa sono persone: anziani, famiglie, disabili, vulnerabili; “in questo momento di emergenza sanitaria, di isolamento, di ansie e paura di poter essere contagiati rende tutti vulnerabili a livello psicologico e comportamentale” continua il Presidente Viggiani.

Per questo motivo la CRI di San Nicandro Garganico ha messo in azione tutte le risorse e le forze disponibili. Grazie ai volontari CRI e alla generosità di numerosi cittadini è stato possibile distribuire a domicilio, a ben 70 famiglie indigenti, donazioni come: frutta, legumi, pannolini, prodotti di prima infanzia oltre agli ordinari prodotti Agea; a ben 30 famiglie: vestiario, carrozzine per disabili, letti per degenza.

CRI Sannicandro non lascia solo nessuno: pochi giorni fa i volontari hanno provveduto alla sistemazione di un clochard presso la struttura per i senza fissa dimora di Foggia gestita dai Fratelli della Stazione.

Il Comitato di San Nicandro Garganico conta ben 100 validi volontari, due sedi locali: San Nicandro Garganico ed Ischitella, 9 ambiti territoriali del territorio foggiano: Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Lesina, Peschici, Poggio Imperiale, Rodi Garganico, San Nicandro Garganico e Vico del Gargano e continua tutti i giorni a prestare servizio Dialisi per i suoi utenti presso il centro di San Nicandro Garganico e di San Severo. CRI per Te, per sempre!

Pronto Spesa e Pronto Farmaco 320.5353101

dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle 12.00

dalle ore 16.00 alle 20.00.