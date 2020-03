Emergenza Coronavirus, è ufficiale: scuole chiuse in tutta Italia fino al 15 marzo

Ora è ufficiale: la decisione del Governo per fermare il contagio da Coronavirus

E’ una misura drastica, ma è questa l’ultima disposizione presa dal Governo italiano per fermare il contagio da Coronavirus: chiusura immediata di scuole e università in tutta Italia da oggi fino a metà marzo, ovvero fino al 15 marzo.

La decisione, ipotizzata questa mattina dall’Esecutivo riunito a Palazzo Chigi, è stata ufficializzata poco fa dal Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina in conferenza stampa insieme al Premier Giuseppe Conte.

Il Presidente del Consiglio ha spiegato che “prudenzialmente e dopo un’attenta valutazione ed un parere dell’Istituto Superiore di Sanità è stato deciso di chiudere scuole ed università da domani fino al 15 marzo”.

“Per il governo non è stata una decisione semplice, abbiamo aspettato il parere del comitato tecnico scientifico e abbiamo deciso di sospendere le attività didattiche da domani al 15 marzo”, ha detto il ministro dell’Istruzione parlando a Palazzo Chigi.

La nuova disposizione sarà contenuta nel decreto per gestire l’emergenza Coronavirus. Il Premier Conte ha fatto sapere, lasciando la sala della conferenza stampa, che la bozza con tutti i provvedimenti dovrebbe essere pronta entro stasera, proprio per permettere la chiusura delle scuole già da domani.

Il governo, per la decisione di chiudere scuole e università, si è affidato quindi al parere della commissione scientifica che già ieri aveva consigliato la chiusura per un mese degli eventi sportivi in tutto il Paese. E a quello del ministero della Salute di Roberto Speranza, che non aveva fatto mistero di essere favorevole alla chiusura.

Il sistema sanitario nazionale è messo in difficoltà dall’espansione del virus e adesso la priorità del Governo è potenziare gli ospedali, soprattutto nelle zone più calde del Paese. Intanto il capo della Protezione civile Borrelli ha aggiornato il bilancio, parlando di 107 morti, 2706 casi di positività e 276 persone guarite.