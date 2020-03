Neve in Capitanata, in azione i mezzi della Provincia di Foggia

All’emergenza sanitaria si aggiunge l’emergenza neve, il Presidente della Provincia di Foggia: “Un motivo in più per restare a casa e spostarsi il meno possibile”

Dopo le nevicate delle ultime ore che hanno interessato vaste aree della Capitanata, sono entrati in azione, dalle prime luci dell’alba, i mezzi spalaneve e spargisale della Provincia di Foggia per garantire la percorribilità delle strade provinciali.

“All’emergenza sanitaria si aggiunge l’emergenza neve, un motivo in più per restare a casa e spostarsi il meno possibile. – Dichiara il Presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta – Mi preme ringraziare gli operatori e i tecnici impegnati in queste ore per mitigare i disagi causati dalle abbondanti nevicate. In un momento tanto delicato è importante che ognuno, per le proprie competenze, si metta al servizio dell’intera collettività”.