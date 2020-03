Nuova fuga dal Nord, Emiliano: “State portando focolai di contagi che si potevano evitare”

Il Presidente della Regione Puglia su tutte le furie: “Appena arrivate, dovete richiudervi in casa”

“Di nuovo ondate di pugliesi che tornano in Puglia dal nord. E con loro arrivano migliaia di possibilità di contagio in più”. Così il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che più volte ha sconsigliato alle persone provenienti dalle zone più colpite dal Coronavirus di rientrare in Puglia, esprime la sua preoccupazione per la seconda ondata di rientri dal Nord Italia verso la Puglia.

Dopo la fuga dal Nord verificatasi lo scorso weekend, non appena si erano diffuse le indiscrezioni sul decreto che stabiliva la chiusura della Lombardia, nella notte tra ieri 13 marzo e oggi 14 marzo infatti si è verificato un secondo assalto ai treni in partenza dalla stazione centrale di Milano e diretti verso Sud, ormai gli unici mezzi rimasti dopo la cancellazione di centinaia di voli.

Ad essere preso d’assalto è stato soprattutto il treno Milano-Lecce delle 20,50. Ma nei giorni scorsi anche i treni notturni hanno viaggiato con i vagoni pieni nel timore delle cancellazioni di altri convogli, come è accaduto per il Milano-Lecce delle 19,50, per esempio.

“Avrete probabilmente esibito ai soldati alla stazioni le vostre legittime autocertificazioni sulla motivazione del vostro ritorno, spero che abbiate le mascherine e che teniate la distanza di un metro l’uno dall’altro in treno. Fatto sta che ci state portando tanti altri focolai di contagio che avremmo potuto evitare. In pochi giorni migliaia e migliaia di persone hanno fatto rientro in Puglia aggravando la nostra già drammatica situazione” ha aggiunto Emiliano.

“Vi ricordo – ha precisato il governatore pugliese – che appena arrivate, dovete richiudervi in casa e che dovete stare lontani da genitori, fratelli, nipoti, amici, nonni e malati che rischiano di morire se contagiati. Dovrete rimanere in casa almeno per altri 14 giorni e comunque per tutto il tempo di durata del decreto del Presidente del Consiglio. E dovete anche dichiarare la vostra presenza sul sito della Regione Puglia come da me disposto con ordinanza la cui violazione determina il reato di cui all’art.650 cp.”.

Se sei tornato in Puglia, per soggiornare a casa o nel tuo domicilio hai l’obbligo di:

– restare a casa o domicilio in ISOLAMENTO per 14 giorni

– chiamare subito il tuo medico curante o compilare il modulo on line per dichiarare di essere rientrato in Puglia (link al modulo);

– non spostarti e viaggiare per 14 giorni;

– rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;

– avvertire subito il tuo medico o l’operatore di sanità pubblica se compaiono sintomi.

RISPETTARE L’ORDINANZA È NECESSARIO PER CONTENERE IL CONTAGIO DEL VIRUS.

SE NON RISPETTI L’ORDINANZA COMMETTI UN REATO E SEI PASSIBILE DI AZIONE PENALE