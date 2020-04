Emergenza Coronavirus, a Vico del Gargano buoni spesa distribuiti a domicilio

“Tutto questo per evitare assembramenti e per evitare che tante persone si mettano a circolare per le strade del paese” fanno sapere il sindaco e l’assessore alle Politiche Sociali

“Cari concittadini, da domani mattina, mercoledì 8aprile, i buoni spesa assegnati dal Comune di Vico del Gargano saranno distribuiti a domicilio da personale della Protezione Civile”. Lo rendono noto il sindaco di Vico del Gargano, Michele Sementino e l’assessore comunale alle Politiche Sociali Tiziana Casavecchia.

“Tutto questo – fanno sapere gli amministratori – per evitare assembramenti e che tante persone si mettano a circolare per le strade del paese. Ripetiamo, i buoni Spesa saranno distribuiti casa per casa al domicilio-residenza dei beneficiari”.

“Per eventuali informazioni aggiuntive non è necessario recarsi al Comune – si sottolinea – basta chiamare i seguenti numeri telefonici del servizio Politiche Sociali: 0884.998335 oppure 0884.998344 dal lunedì al venerdì e dalle ore 9 alle ore 12″.

“A quelle assegnateci dal Governo centrale, il Comune di Vico del Gargano ha aggiunto anche risorse proprie per aumentare la dotazione disponibile e aiutare un maggior numero di persone e di nuclei familiari” concludono il sindaco e l’assessore.