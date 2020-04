Vieste, tutto pronto per i buoni spesa: Pasquetta con negozi chiusi e restrizioni

Da domani sarà possibile recarsi presso gli esercizi commerciali selezionati per acquistare i prodotti necessari. Restrizioni per il lunedì di Pasquetta

“Come nelle previsioni, dopo un rapidissimo esame delle circa 900 richieste pervenute, è stato possibile assegnare il Buono Spesa destinato ai cittadini in stato di difficoltà economica a seguito dell’Emergenza Coronavirus”. E’ quanto dichiara il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti.

“L’importo riconosciuto – rende noto il primo cittadino di Vieste – è stato commisurato sulla base di dichiarazioni autocertificate riguardanti la composizione del numero di componenti del nucleo familiare e dei redditi e/o proventi dichiarati percepiti nel mese di marzo a partire da “0” fino a “800” euro.

Da domani sarà possibile recarsi presso gli esercizi commerciali selezionati per acquistare i prodotti necessari. Per il loro corretto utilizzo i beneficiari dovranno recarsi al negozio prescelto muniti di fotocopia del documento di identità e di fotocopia del Codice fiscale.

Dopo aver effettuata la spesa, al punto Cassa del negozio verrà richiesta la consegna delle fotocopie indicate, in modo da poter effettuare lo scomputo dell’importo dal contributo assegnato.

E’ possibile –a seconda della capienza del contributo– differire la propria spesa in più occasioni fino al concorrere dell’intera somma beneficiata.

Modalità particolari sono previste per la spesa presso i Supermercati Olmo, in viale XXIV Maggio ed RD in via Gen. Dalla Chiesa. In questi esercizi è previsto un accesso contingentato con le seguenti modalità:

• nelle giornate del martedì i beneficiari con cognome dalla A alla D;

• nella giornata del mercoledì i beneficiari con cognome dalla E alla M;

• nella giornata del giovedì i beneficiari con cognome dalla N alla Z.

Le richieste di Buono Spesa non accolte sono state già comunicate ai loro richiedenti. Per ulteriori informazioni è stata attivata, da domani martedì 7 aprile, una infoline al 0884 712203 attiva dalle 9 alle 12″ conclude il sindaco di Vieste.

Intanto, con ordinanza emessa lo scorso 4 aprile, il sindaco di Vieste ha disposto per lunedì 13 aprile 2020, giorno di Pasquetta, la totale chiusura di tutti gli esercizi commerciali con la sola esclusione della farmacia di turno. Inoltre, per la stessa giornata, saranno consentiti solo gli spostamenti dettati da assoluta urgenza o da motivi di salute.