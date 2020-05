Bandiera Blu approdi turistici: premiato ancora il porto di Rodi Garganico

Bandiere blu Approdi Turistici dell’anno 2020: presente il Porto turistico di Rodi Garganico per il secondo anno consecutivo

Aumentano in Puglia le spiagge con la Bandiera Blu, con ben 15 comuni ai quali quest’anno sono stati assegnati i riconoscimenti della Foundation for Environmental Education, che individuano la qualità di una spiaggia in base alla pulizia delle acque e all’efficienza dei servizi.

Premiati anche gli approdi turisti che quest’anno sono complessivamente 75 in Italia. Sei sono in Puglia e di seguito sono suddivisi per Provincia:

Provincia di Lecce:

Porto turistico Marina di Leuca (Marina di Leuca)

Porto Turistico di San Foca (Melendugno)

Provincia di Brindisi:

Marina di Brindisi (Brindisi)

Provincia di Bari:

Cala Ponte Marina (Polignano a Mare)

Provincia di Foggia:

Marina del Gargano (Manfredonia)

Porto turistico di Rodi Garganico.

Ecco la mappa di tutti gli approdi in Italia