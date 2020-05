Cagnano Varano, il sindaco fa chiarezza: “L’attenzione delle Istituzioni resta alta”

In tempi di Coronavirus, le precisazioni del sindaco di Cagnano Varano su due recenti episodi avvenuti nella cittadina

Il sindaco di Cagnano Varano, Claudio Costanzucci Paolino, fa chiarezza su due recenti episodi avvenuti nella cittadina.

“Rispetto alle notizie che si sono rincorse sui social negli ultimi giorni – spiega Costanzucci – mi è parso opportuno fare alcune precisazioni. Ieri mi hanno segnalato che nella stazione ferroviaria di Cagnano un uomo di altra nazionalità senza fissa dimora viveva lì da qualche giorno. Appena ricevuta questa informazione, mi sono messo in contatto con i Carabinieri e i Vigili Urbani perché procedessero alla sua identificazione, per poter poi individuare le azioni di assistenza necessarie da mettere in atto, visto anche l’emergenza sanitaria in corso. In attesa di agire come istituzione, devo dire che non è mancata la solidarietà anche concreta da parte di alcuni concittadini, come hanno offerto il proprio aiuto anche le parrocchie e alcune associazioni locali”.

“Nella tarda mattinata di oggi – continua il sindaco – avendo constatata una scarsa collaborazione da parte dell’uomo e avendolo visto smarrito e in condizioni psicofisiche non proprio buone, in accordo con il medico sanitario e a tutela in primis della sua salute, abbiamo disposto un A.S.O. (Accertamento Sanitario Obbligatorio) presso l’Ospedale di San Severo. Saranno i sanitari a valutare le sue condizioni di salute e la Questura di Foggia ad identificare questa persona”.

“Sempre nella mattinata di oggi – aggiunge il primo cittadino di Cagnano – si è generato un ‘allarme contagio’ ingiustificato rispetto alla presenza di una persona all’interno di alcuni esercizi commerciali. Le fake news e le interpretazioni a ruota libera (“è positiva”, “non osserva la quarantena”, “vuole contagiare gli altri”, ecc.) diffuse nei giorni scorsi sulle chat telefoniche e sui social, hanno preparato il terreno a quanto è successo”.

“Nonostante fosse a fine quarantena, infatti, questa persona, è stata ancora additata come possibile veicolo di contagio, con tanto di offese sui social, luogo virtuale in cui si continuano a scaricare impunemente e irresponsabilmente tutte le pulsioni individuali”.



“In tempi di Coronavirus – commenta in conclusione Costanzucci – non deve mancare l’attenzione per la Sicurezza, come non può venir meno la Solidarietà per chi vive una condizione di disagio. Ed è quello che ci insegnano i due episodi di oggi. La tutela per la sicurezza non deve farci mai dimenticare che di fronte a noi abbiamo delle persone con drammi personali e sensibilità individuali da rispettare”.