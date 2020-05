Cagnano Varano, il sindaco: “Troppa gente in giro, la fase 2 non è liberi tutti!”

Il primo cittadino di Cagnano Varano: “Ho chiesto alle forze dell’ordine di aumentare la vigilanza così da scoraggiare tali irresponsabili violazioni delle disposizioni di legge”

Nel quarto giorno dalla fine del lockdown, con le nuove e più allentate misure per il contenimento del Coronavirus, il sindaco di Cagnano Varano (Fg), Claudio Costanzucci Paolino, lancia un messaggio ai cittadini:

“Cari concittadini, in questi giorni sta aumentando in maniera preoccupante il numero di persone che gira per le strade del paese senza reali motivi.

Voglio ricordare a tutti che l’allentamento di alcune restrizioni NON corrisponde al “Liberi tutti!”. Rispetto alla Fase 1, infatti, cambia ben poco per i cittadini: bisogna restare a casa ed uscire solo per i casi previsti (lavoro, salute, necessità). E fra questi non è certamente contemplato lo stazionamento in luoghi pubblici (piazze, strade, ecc.) senza validi motivi. Nonostante tutti sappiano tutto, si vede troppa gente in giro e non mancano veri e propri assembramenti (soprattutto di adolescenti).



Ho chiesto alle forze dell’ordine di aumentare la vigilanza così da scoraggiare tali irresponsabili violazioni delle disposizioni di legge che, lo ricordo, possono essere punite con ammende molto pesanti.

È compito di tutti rispettare le disposizioni governative (in caso di dubbi leggete le FAQ predisposte dal Governo) e farle rispettare anche a chi è sotto la nostra tutela (figli minorenni). Confido nel senso di responsabilità di tutti, certo che questi mesi di isolamento forzato ci abbiano fatto comprendere che senza la Salute viene meno anche la Libertà”.