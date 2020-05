Covid, lieve aumento dei casi in Puglia. Emiliano: “Movida vietata o faccio chiudere locali”

Il Governatore ribadisce che gli assembramenti sono vietati “Non si può stazionare per strada in gruppo. Non si può stare fermi a parlare, neanche in due o tre persone”

Dai dati del bollettino epidemiologico di oggi, la curva dei contagi risale leggermente in Puglia. Dai 7 nuovi casi di ieri si passa ai 27 di oggi. È aumentato però anche il numero di test effettuati che oggi ha raggiunto quota 2113 mentre ieri erano stati 1690. Registrati inoltre quattro decessi oggi nella regione rispetto alla cifra zero di ieri.

Il prof. Lopalco ha precisato che i 27 contagi registrati oggi fanno riferimento anche a dati degli ultimi giorni non riportati nei precedenti bollettini, ma il presidente della Regione Puglia non resta a guardare.

Se proseguono gli assembramenti in strada, infatti, il governatore pugliese si dice “pronto ad emettere provvedimenti con i quali persino i locali rischiano di poter essere chiusi se non spiegano ai loro clienti che nell’esercizio si accede secondo le regole, con le mascherine, si consuma e poi ci si allontana immediatamente senza sostare all’esterno”. Lo ha annunciato oggi durante una intervista a TeleBari.

“Stiamo dando qualche giorno per comprendere le nuove norme – ha spiegato Emiliano – ma ricordo a tutti che non si può stare in strada in gruppo, non si può stare fermi neanche in due o tre persone”. “Tutti gli assembramenti – ha concluso – sono vietati sulla base del Dpcm del presidente Consiglio dei ministri. Se dovesse essere necessaria una ordinanza specifica io sono pronto”.