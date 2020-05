Distanza tra ombrelloni in Puglia, Emiliano: “Linee guida Inail da adattare al contesto”

La distanza minima tra le file degli ombrelloni è pari a 5 metri: “Se adottiamo altro genere di sistema per evitare di violare il distanziamento è chiaro che questa distanza si può anche accorciare”

Le linee guida dell’Inail sugli stabilimenti “sono un po’ generali, ci sono spiagge con caratteristiche che danno comunque sicurezza, per esempio su altimetrie diverse. Non tutte le spiagge sono come quelle dell’Emilia Romagna. Insomma ci sono location diverse, è chiaro che bisogna adattare questo principio del distanziamento al contesto reale. Questo è il lavoro che devono fare le Regioni. Quindi dico a tutti gli esercenti degli stabilimenti balneari di non fasciarsi immediatamente la testa”.

Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, intervenendo alla trasmissione “Cento città” su Rai Radio Uno, a proposito delle indicazioni contenute nel documento tecnico sull’analisi di rischio e le misure di contenimento del contagio da Sars-CoV-2 nelle attività ricreative di balneazione e in spiaggia pubblicati ieri sul sito dell’Inail che li ha realizzati in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità.

Nel suddetto documento (disponibile a questo link) che ha lo scopo di “garantire la ripresa delle attività, successiva alla fase di lockdown, assicurando allo stesso tempo la tutela della salute dei lavoratori e dell’utenza”, la distanza minima consigliata tra le file degli ombrelloni è pari a 5 metri mentre quella tra gli ombrelloni della stessa fila è pari a 4,5 metri.

“Quei cinque metri – ha spiegato Emiliano – sono la distanza prevista quando c’è la totale pianura e dove obiettivamente è più difficile controllare i movimenti delle persone. Se adottiamo altro genere di sistema per evitare di violare il distanziamento è chiaro che questa distanza si può anche accorciare”.