Fase 2: corse ferroviarie ridotte per Ferrovie del Gargano

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia del 28 aprile 2020, n. 215, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del COVID-19, a far data dal 4 maggio 2020 e fino a tutto il 17 maggio 2020 Ferrovie del Gargano adotta le seguenti misure:

– riduzione dei servizi ferroviari rispetto all’attuale programma di esercizio, in misura pari al 43,5% sulla linea Foggia – Lucera e al 53% sulla linea Foggia – S. Severo – Peschici;

– adozione di interventi straordinari di sanificazione ciclica dei mezzi da compiersi ogni due settimane con prodotti a base di cloro o altro idoneo disinfettante;

– adozione di interventi giornalieri di pulizia e sanificazione di tutte le superfici interne dei mezzi maggiormente a contatto dei passeggeri.

– distanziamento sociale a bordo con applicazione di marker sui sedili non utilizzabili.

Pertanto, dal 4 maggio 2020 e fino a tutto il 17 maggio 2020, nei giorni feriali sono soppressi i seguenti treni:

LINEA FOGGIA – LUCERA

400 treno reg. Foggia – Lucera; 401 treno reg. Lucera – Foggia;

416 treno reg. Foggia – Lucera; 417 treno reg. Lucera – Foggia;

418 treno reg. Foggia – Lucera; 419 treno reg. Lucera – Foggia;

420 treno reg. Foggia – Lucera; 421 treno reg. Lucera – Foggia;

422 treno reg. Foggia – Lucera; 423 treno reg. Lucera – Foggia;

426 treno reg. Foggia – Lucera; 427 treno reg. Lucera – Foggia;

430 treno reg. Foggia – Lucera; 431 treno reg. Lucera – Foggia;

434 treno reg. Foggia – Lucera; 435 treno reg. Lucera – Foggia;

438 treno reg. Foggia – Lucera; 439 treno reg. Lucera – Foggia;

440 treno reg. Foggia – Lucera; 441 treno reg. Lucera – Foggia;

444 treno reg. Foggia – Lucera; 445 treno reg. Lucera – Foggia;

446 treno reg. Foggia – Lucera; 447 treno reg. Lucera – Foggia;

450 treno reg. Foggia – Lucera; 451 treno reg. Lucera – Foggia;

458 treno reg. Foggia – Lucera; 459 treno reg. Lucera – Foggia.

LINEA FOGGIA – S. SEVERO – PESCHICI*

22353 treno reg. S. Nicandro G.co – Foggia; 22260 treno reg. Foggia – Apricena Città;

22261 treno reg. Apricena Città – Foggia; 22356 treno reg. Foggia – Apricena Città;

22359 treno reg. Apricena Città – Foggia; 22262 treno reg. Foggia – Apricena Città;

22263 treno reg. Apricena Città – Foggia; 22360 treno reg. Foggia – S. Nicandro G.co;

22361 treno reg. S. Nicandro G.co – Foggia; 22264 treno reg. Foggia – Apricena Città;

22363 treno reg. S. Nicandro G.co – Foggia; 22354 treno reg. Foggia – Apricena Città;

22265 treno reg. Apricena Città – Foggia; 22362 treno reg. Foggia – S. Nicandro G.co;

22367 treno reg. S. Nicandro G.co – Foggia; 22368 treno reg. Foggia – S. Nicandro G.co;

22371 treno reg. S. Nicandro G.co – Foggia; 22372 treno reg. Foggia – S. Nicandro G.co;

A3 autobus sostitutivo Cagnano V.no – S. Nicandro G.co; A4 autobus sostitutivo Apricena Città – Rodi G.co;

A7 autobus sostitutivo Rodi G.co – S. Severo; A9 autobus sostitutivo Rodi G.co – S. Nicandro G.co;

A6 autobus sostitutivo S. Nicandro G.co – Peschici; A8 autobus sostitutivo S. Nicandro G.co – Ischitella;

A14 autobus sostitutivo S. Nicandro G.co – Cagnano V.no.

* Per assicurare la mobilità:

– circola nei giorni feriali autobus sostitutivo A1 Cagnano V.no – S. Nicandro G.co in collegamento con il treno n° 22351;

– circola nei giorni feriali autobus sostitutivo A4 S. Nicandro G.co – Rodi G.co, in collegamento con il treno n° 22358, che rispetterà il seguente orario: Staz. S. Nicandro G.co partenza ore 09:05 – Staz. Cagnano V.no partenza ore 09:30 – Staz. Carpino partenza ore 09:45 – Staz. Ischitella partenza ore 10:00 – Staz. Rodi G.co arrivo ore 10:15.