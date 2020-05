Festa della mamma solidale al Policlinico di Foggia: dono speciale per pazienti e lavoratrici

Dall’Associazione Agata una scatola speciale per le pazienti e il personale femminile dei reparti Covid del Policlinico Riuniti di Foggia

Una festa della mamma solidale quest’anno al Policlinico Riuniti di Foggia. Sono stati consegnati ieri i ‘cioccolatini della solidarietà’ su iniziativa dell’ Associazione Agata – Foggia (per il sostegno alle donne operate al seno) in occasione della festa della mamma: un gesto molto apprezzato dall’intera direzione del Policlinico di Foggia che ha accolto con emozione l’idea partecipativa dell’associazione

I dolci doni sono stati consegnati ad alcuni rappresentanti dei reparti di Oncologia e Radioterapia e di tutti i reparti che hanno collaborato nella gestione Covid del Policlinico Riuniti di Foggia e poi affidati al direttore generale Vitangelo Dattoli e alla dottoressa Laura Silvestris, direttrice responsabile dell’ufficio Affari generali e Tutela della privacy.

“Un gesto di affetto e di solidarietà che vuole essere un segnale di speranza per tutti – ha dichiarato il Direttore Generale del Policlinico Riuniti Dott. Vitangelo Dattoli –. In un momento così difficile e impegnativo, manifestazioni di amore e di solidarietà come questa sono la dimostrazione che un mondo migliore è possibile, una società più attenta ai bisogni di tutti, con al centro il bisogno collettivo e non più la soddisfazione del singolo”.

I cioccolatini saranno distribuiti ai pazienti e alle donne che lavorano. Una piccola donazione per abbracciare virtualmente tutte le Mamme e festeggiare la ricorrenza del 10 maggio con i cioccolatini confezionati dai ragazzi della Cioccolateria Sociale della Associazione “I Diversabili Onlus” di Lucera.

Ogni scatola è unica perché riporta la frase di una donna operata al seno che racchiude il significato di resilienza di ognuna di loro. E come diceva Rita Levi Montalcini, “Non temete i momenti difficili, il meglio viene da lì”.

Auguri di cuore a tutte le Mamme dalla Associazione Agata e dalla Direzione Strategica del Policlinico Riuniti di Foggia!