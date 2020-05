Pedegarganica, Provincia di Foggia firma l’atto di attivazione per il completamento

Il Presidente della Provincia di Foggia: “Il suo completamento è di notevole importanza dal punto di vista della direttrice che si sviluppa dal Tavoliere al Gargano”

Firmato dal Presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta, l’atto di attivazione della Centrale di committenza INVITALIA per il progetto di completamento della strada provinciale n. 28 “Pedegarganica”. Un progetto di grande impatto per l’intero comprensorio garganico e dell’intera Capitanata, dell’importo complessivo di € 26.405.000,00, che sarà finanziato con i ribassi di gara dei progetti del CIS Capitanata, attualmente il Cis ha già finanziato per un importo di € 1.320.250,00 la progettazione.

La strada provinciale SP28 è costituita da n. 2 tronchi stradali. Il primo parte dall’abitato di Apricena e, dopo aver intersecato la SP 27, termina sulla SS 272, nei pressi del passaggio a livello della stazione ferroviaria di San Marco in Lamis. Il secondo tratto parte dal suddetto incrocio e, dopo aver incrociato varie strade provinciali, tra le quali la SP 22 e la SP 26, termina sulla SP 45bis.

L’intervento in oggetto riguarda il tratto compreso tra le PP km 6+400 (lato Apricena) e la km 34+200 (incrocio con la SP 26), ivi compreso la progettazione di tutte le intersezioni stradali previsti dallo Studio di Fattibilità e degli adeguamenti necessari per l’ottenimento dei pareri idraulici, idro geomorfologici, paesaggistici e ambientali.

Il Presidente della Provincia, Nicola Gatta, nell’occasione, ha dichiarato: “Il completamento della Strada Provinciale n. 28, Pedegarganica è di notevole importanza dal punto di vista della direttrice che si sviluppa dal Tavoliere al Gargano. Gli interventi previsti tendono a migliorare l’attività commerciale agevolando ed incrementando il trasporto merci, dai centri industriali ed artigianali dell’alto Tavoliere verso la zona portuale di Manfredonia e da quest’ultima verso l’area del basso Tavoliere e del Nord barese. Inoltre, vi saranno importanti benefici nel comparto turistico sia nei centri a vocazione religiosa che nelle aree turistiche di tipo tradizionale”.