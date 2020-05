Puglia, Giunta regionale approva le linee guida per manutenzione delle spiagge

Approvato oggi dalla Giunta della Regione Puglia il documento “Linee Guida per la manutenzione stagionale delle spiagge – versione Marzo 2020”, come rielaborato dal Tavolo tecnico.

La delibera stabilisce che, per la sola stagione balneare 2020, causa l’emergenza epidemiologica da Covid-19, agli interventi di preparazione e sistemazione delle spiagge funzionali alla riapertura degli stabilimenti balneari debba applicarsi, relativamente alle comunicazioni e relativa tempistica, l’Ordinanza Presidenziale n. 207/2020, in luogo della Parte V, art. 15, delle Linee Guida allegate, fermo restando che la comunicazione al prefetto non sostituisce la sussistenza dei requisiti previsti nel medesimo articolo

Le suddette Linee Guida sono indirizzate ai Comuni costieri, in qualità di Enti gestori del demanio marittimo, ai soli fini dell’esercizio delle funzioni conferite con la Legge Regionale n. 17/2015 e, pertanto, costituiscono disciplina dell’uso del demanio marittimo dello Stato, con esclusione delle aree di cui all’art. 1, comma 5, della richiamata Legge regionale.

“La preparazione e sistemazione delle spiagge – si legge nel documento – consiste esclusivamente nel livellamento delle superfici di spiaggia emersa e può essere attuata laddove si renda necessaria per la regolare fruizione degli arenili durante la stagione balneare. Tale attività, a carico dei concessionari degli stabilimenti balneari, deve essere effettuata previa comunicazione al Comune costiero competente”.

Per la pulizia durante la stagione balneare, la Regione stabilisce che “è a carico dei concessionari degli stabilimenti e non necessita di alcuna comunicazione all’Ente territoriale rientrando fra le attività ordinarie di gestione delle spiagge”.

Viene evidenziato anche che i “concessionari, durante il periodo di apertura degli stabilimenti, devono curare l’estetica, il decoro, l’igiene e la perfetta manutenzione delle aree in concessione fino al battente del mare, nonché la pulizia delle aree alle stesse limitrofe, per una larghezza non inferiore a metri 20, non oggetto di altre concessioni, e dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia”.

Sul distanziamento degli ombrelloni in spiaggia e le altre misure di sicurezza per limitare il rischio di contagio del Covid19, la Regione Puglia incontrerà nei prossimi giorni, forse giovedì, i rappresentanti dei gestori dei lidi, per un confronto sulle linee guida inserite nel “Manuale della sicurezza” regionale elaborato dalle Università pugliesi.

Il documento con le Linee Guida è disponibile a questo link