Quest’anno in Puglia sventolano 13 Bandiere Blu: 2 in Provincia di Foggia

Assegnate le Bandiere Blu 2020. Sul podio Liguria, Toscana e Campania

Arrivano anche quest’anno i riconoscimenti della Foundation for Environmental Education, che individuano la qualità di una spiaggia in base alla pulizia delle acque e all’efficienza dei servizi. Sul podio delle regioni italiani con più spiagge premiate ci sono Liguria, Toscana e Campania

Delle 385 località d’Italia alle quali sono stati assegnati i prestigiosi riconoscimenti, 13 sono in Puglia.

La Provincia di Foggia è presente con due località: Peschici (Sfinale, Gusmay, Baia di Calalunga, Baia di Manaccora, Baia San Nicola, Procinisco, Baia di Peschici) e “Zapponeta Lido”.

Nella Bat la bandiera blu sventola a Margherita di Savoia (Centro Urbano/Cannafesca).

In provincia di Bari premiata Polignano a Mare (Cala Paura, San Vito, Cala San Giovanni, Ripagnola/Coco Village, Cala Fetente).

In provincia di Brindisi sono tre le bandiere blu: Carovigno (Mezzaluna, Pantanagianni, Punta Penna Grossa/Torre Guaceto), Ostuni (Creta Rossa, Lido Fontanelle, Pilone, Lido Morelli) e Fasano (Egnazia Case Bianche, Savelletri, Torre Canne).

Nella provincia di Lecce premiate tre località Castro (La sorgente, Zinzulusa), Otranto (Alimini/Baia dei Turchi/Santo Stefano, Castellana/Porto Craulo, Madonna dell’Altomare/Idro, Porto Badisco) e Salve (Torre Pali/ Marina di Pescoluse/Posto Vecchio).

Nel tarantino invece la bandiera blu sventola a Ginosa (Marina di Ginosa), Castellaneta (Riva dei Tessali/Pineta Giovinazzi/Castellaneta Marina/Bosco della Marina) e Maruggio (Commenda, Campomarino, Acqua Dolce).

La consegna avverrà ufficialmente a Roma, pur in via telematica, il prossimo 14 maggio nella sede della Foundation for Environmental Education.