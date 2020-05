Superstrada del Gargano, Di Brina: “Consegnati dall’Anas i lavori per la pavimentazione”

Il presidente della Comunità del Parco del Gargano: “Dopo numerosi anni ovvero dalla sua realizzazione, la principale strada di accesso al Gargano Nord, sarà ripavimentata per una lunghezza complessiva di 40 km”

“Sono lieto di comunicare a tutti i cittadini del Gargano che alcuni giorni fa sono stati consegnati dall’ANAS i lavori per la pavimentazione della SuperStrada (SSV del Gargano)”. E’ quanto dichiara il presidente della Comunità del Parco del Gargano, Dott. Rocco Di Brina, sindaco di Carpino.

“Dopo incessanti sollecitazioni – continua il dott. Di Brina – ed interessamento presso i vertici di ANAS regionale e provinciale, dopo numerosi anni ovvero dalla sua realizzazione, la principale strada di accesso al Gargano Nord, in particolare per i turisti che raggiungono il promontorio sarà ripavimentata per una lunghezza complessiva di 40 km.

Sarà eseguita anche la manutenzione straordinaria di cunette e spioventi nonché pulizia nonché il taglio dell’erba in prossimità dei numerosi svincoli. Mi sento di ringraziare a nome di tutti i sindaci della comunità del Parco del Gargano i vertici dell’ANAS e in particolare l’ingegner Maggiuli con cui ho avuto una costante interlocuzione. Un provvedimento che si attendeva da tempo – conclude il Presidente della Comunità del Parco del Gargano – considerate le precarie e pericolose condizioni in cui versa il manto stradale di questa importante arteria”.