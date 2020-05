Torna “il Panino N. 1 sul Gargano”, riapre il Momò: “Più forte di prima ma in totale sicurezza”

La squadra di Peppe Somma riscende in campo tra nuove prelibatezze e massima sicurezza. Sabato 30 maggio la riapertura

Sabato 30 maggio a Lido del Sole, frazione balneare di Rodi Garganico, si riaprono le porte del Momò – Burger & Bistrò, il locale che la scorsa estate, in poche settimane dalla prima apertura, è diventato un vero e proprio must per le serate di giovani e famiglie amanti di prodotti ricercati e qualità.

In campo ci sono sempre loro, Peppe Somma e i suoi inseparabili compagni di viaggio, esperti in intrattenimento, ospitalità, accoglienza e cucina. Tutti pronti a deliziare nuovamente i loro clienti con le loro prelibatezze basati su due pilastri che si sono rivelati vincenti: la tradizione gastronomica partenopea da un lato, i prodotti tipici pugliesi e del Gargano dall’altro.

E’ così che sono nati i Panini del Momò: con i migliori Hamburger in circolazione accompagnati da Parmigiana di Melanzane alla napoletana maniera, Polpette fritte nel ragù, Burrata di Andria o il Capocollo di Martina Franca. Sapori che fin da subito sono riusciti a conquistare i palati di un target tanto ampio quanto variegato: giovani “ingiacchettati”, famiglie con bambini affamati alle 3 di notte, comitive di amici, attori e artisti ancora truccati dopo uno spettacolo, personale in relax dopo il servizio, coppie, fidanzati e amanti che richiedono l’asporto.

Quest’anno, in tempi di divieti di assembramenti, la squadra di Peppe Somma ha dovuto rimodulare i piani previsti per l’estate 2020 applicando tutte le precauzioni dettate dalla normativa anti Covid-19.

“In origine, per questa estate, avevamo pianificato e confermato una rassegna di eventi che abbiamo deciso di annullare (ancor prima delle limitazioni) per una questione di coscienza e responsabilità” spiega Peppe Somma, titolare del locale. “Avevamo programmato contest di gruppi live emergenti, serate di musica dal vivo, cene spettacolo, quizzoni, cabaret e stand up comedy”. “Tutto annullato, almeno fino a contrordine: vogliamo rispettare le norme in modo serio, senza forzature, ma nel rispetto della comunità e degli amici clienti che verranno a trovarci”.

Gli appassionati del “Panino N. 1 sul Gargano” possono quindi stare tranquilli: tra pochi giorni il locale riaprirà i battenti “più forte e motivato di prima”, ma in assoluta sicurezza e nel pieno rispetto delle misure anti Covid.

Non mancheranno le novità come la nuova linea presente sul Menù annunciata da Somma e i suoi soci: “Siamo dei pazzi scatenati! Abbiamo studiato un anno intero il mondo delle carni affumicate con metodi ed attrezzature statunitensi”. E, in occasione della riapertura, sono previsti anche tre buoni sconto del 10%.

“Chi arriverà al Momò – assicura Somma – troverà un ambiente sicuro, sanificato ad ogni servizio e organizzato nel pieno rispetto delle norme sul distanziamento sociale, ma – precisa – abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti, per il bene e per la salute di tutti e per la vita stessa del Momò”.

“Per questo – spiega Peppe – ci teniamo a scusarci anticipatamente se la nostra serietà nel rispettare i protocolli possa essere fraintesa e percepita come poca ospitalità. Abbiamo aspettato un anno per poter riabbracciare tutti i nostri clienti affezionati. Perdonateci sin da ora se vi saluteremo a distanza e vi sorrideremo solo con gli occhi al di sopra di una scomoda mascherina, lo faremo per la salute e la sicurezza vostra, dei vostri bambini, di tutti noi. Siamo certi collaborerete anche su questo affinché presto questo incubo finirà. Con i calici al cielo!”.

E nell’attesa di tornare alla tanto amata normalità, bisognerà seguire poche e semplici regole, a cominciare dalla prenotazione obbligatoria: sarà possibile prenotare in tre turni (19:30 – 21:30 – 23:30). La permanenza al tavolo dovrà durare lo stretto tempo necessario per poter consumare. “Ma al MOMÓ non abbiamo mai messo fretta” sottolinea Somma “E allora, per garantire sempre un ottimo servizio e far gustare le nostre specialità nella massima serenità familiare e relax, tra un turno e l’altro, abbiamo previsto non meno di due ore di spacco in modo da avere il tempo necessario per provvedere alle dovute sanificazioni”.

E’ consigliata la puntualità o l’arrivo nel locale con qualche minuto di anticipo rispetto all’orario di prenotazione così da accomodarsi al tavolo senza il bisogno di sostare alla cassa insieme ad altri nuclei familiari.

Utilizzare la mascherina, e se possibile i guanti, quando ci si allontana dal tavolo e rispettare sempre le distanze di sicurezza così come consigliato dalle normative vigenti.

Purtroppo, fino a quando non si avranno diverse disposizioni, dovrà essere evitata la sosta all’esterno del locale sia in entrata che in uscita. Questo significherà non poter sostare in piazza o in giardino a sorseggiare la birra in amicizia, come si era abituati a fare con ordine, educazione e rispettoso silenzio.

Fino a quando non si riceveranno diverse e più elastiche disposizioni, non sarà consentita la consumazione al banco di birre alla spina ed amari.

All’ingresso e all’interno del locale saranno predisposte colonnine di prodotti igienizzanti che si potranno tranquillamente utilizzare per la sanificazione delle mani.

Per l’asporto sarà consentito l’ingresso ad un numero limitato di clienti per volta in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di distanza tra gli stessi. Si ricorda inoltre che il Momò dispone anche del servizio “delivery”, con la comoda consegna a domicilio delle sue prelibatezze.