UIL Scuola, 4 nuovi sportelli in Provincia di Foggia

La UIL Scuola apre a Manfredonia, San Severo, Vieste e Peschici: “Sindacato sempre più vicino ai lavoratori”

La UIL Scuola apre a Manfredonia, San Severo, Vieste e Peschici, quattro nuovi sportelli in provincia di Foggia per far sentire ancora più forte la voce e la vicinanza del sindacato ai lavoratori del comparto.

“La nostra politica, da sempre, è stata quella di puntare sui presidi territoriali – spiega Gianni Verga, segretario generale della UIL Scuola Puglia – per offrire i nostri servizi e mettere a disposizione, in maniera costante e quanto più efficace possibile, le competenze della categoria agli iscritti e in generale ai lavoratori della scuola, che oggi più che mai hanno bisogno di una guida e di un supporto quotidiano”.

Esprime soddisfazione Gianni Ricci – segretario confederale della Uil di Foggia, che assicura un’assistenza completa agli iscritti Uil Scuola anche per i servizi di patronato e di assistenza fiscale”.

Gli sportelli saranno attivi dalle ore 17 alle ore 19 nelle giornate del mercoledì a Manfredonia (Via De Florio, 42 – tel. 3351064032 – 3467712390) e San Severo (Via Galvani, 69 – tel. 3292168434 – 3458990630), il lunedì a Peschici (Via Montebello, 18 – tel. 3491117632), il Giovedi e Venerdi a Vieste (Via Bari, 14 – tel. 3491117632).