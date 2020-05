Vico del Gargano, niente mercato giovedì 28 maggio

Il sindaco di Vico del Gargano spiega le ragioni del divieto di svolgimento del mercato del 28 maggio

Vico del Gargano (FG) – Non si svolgerà il mercato quindicinale del 28 maggio. Lo rende noto il sindaco di Vico del Gargano, Michele Sementino.

“La decisione, oggetto di specifica Ordinanza (consultabile a questo link), è stata presa tenendo conto delle disposizioni nazionali e regionali in materia e dopo una riunione in videoconferenza con le associazioni di categoria” precisa il primo cittadino di Vico. “Le associazioni di categoria hanno chiesto di poter svolgere il mercato quindicinale, in futuro, in un’area diversa da quella attuale”.

“Il divieto di svolgimento del mercato del 28 maggio, dunque, servirà a consentire l’adeguamento dell’area mercatale individuata, in modo che il mercato quindicinale risponda pienamente e perfettamente alle nuove disposizioni in materia di sicurezza e di contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19″ spiega il sindaco.