Covid-19, sindaco di Vico del Gargano: “Zero casi, ma l’emergenza non è finita”

“In tutti questi mesi, non mi sono mai posto come un sindaco-sceriffo, ma ognuno di noi ha una responsabilità verso se stesso e, soprattutto, verso gli altri”. Così il primo cittadino di Vico ricorda ai cittadini di continuare a rispettare le regole

Il sindaco di Vico del Gargano, Michele Sementino, ritorna sulla necessità di continuare a rispettare le regole anti Covid-19. “Come ho spiegato ieri, non c’è alcun caso di contagio a Vico del Gargano. Per fortuna, e grazie ai sacrifici di tutti nelle scorse settimane, anche nell’intera area del Gargano non vi sono nuovi casi. Questo, però, non vuol dire che l’emergenza sia finita”.

“Bisogna continuare a rispettare il distanziamento di sicurezza” ricorda Sementino ai cittadini vichesi. “Occorre continuare a usare la mascherina sia quando entriamo in un ufficio o un’attività commerciale sia nel momento in cui ci troviamo a parlare con una o più persone che non facciano parte del nostro ristretto nucleo familiare-abitativo. All’aperto, solo e soltanto se manteniamo un’adeguata distanza di sicurezza dagli altri, possiamo stare anche senza mascherina. Ma è necessario usarla quando attorno, a breve distanza, abbiamo altre persone”.

“In tutti questi mesi, non mi sono mai posto come un ‘sindaco-sceriffo” continua il sindaco. “Urlare in testa alle persone, fare allarmismo e alzare la voce non serve a niente e non sarebbe rispettoso nei confronti dei cittadini. Nei mesi delle restrizioni più pesanti, i vichesi hanno dimostrato rispetto delle regole e buon senso. Ognuno di noi, però, deve sapere che continua ad avere una responsabilità verso se stesso e, soprattutto, verso gli altri”.

“Pensiamo ai nostri anziani” ricorda il primo cittadino di Vico del Gargano. “Pensiamo a chi ha patologie pregresse che indeboliscono le sue difese immunitarie. Non è accettabile vedere che in giro ci sono tante persone che si comportano come se il rischio del contagio fosse un lontano ricordo. Non è un ricordo”.

E poi una precisazione in merito alla recente vicenda: “La persona che è stata ricoverata ha effettuato il tampone ed è risultata negativa. Questo significa che non è contagiata. In ogni caso, se nelle prossime settimane o nei prossimi mesi qualche nostro concittadino dovesse risultare contagiato, circostanza del tutto possibile poiché l’emergenza non è affatto finita, nessuno di noi ha il diritto di trattare qualsiasi altra persona come un ‘untore’, anche quando è contagiata. Ci vuole rispetto. Ci vuole umanità. Ed è necessario averli sempre verso gli altri: rispetto e sensibilità. Non perdiamo il senso di Comunità che ci lega gli uni agli altri. Pratichiamo ogni comportamento utile a prevenire i rischi di contagio. Questo è il dovere di ognuno di noi. Niente di più e niente di meno che questo” conclude Sementino.