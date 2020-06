Da luglio nuovo volo Bari-Tirana con WizzAir, Emiliano: “Puglia e Albania sempre più vicine”

Il nuovo collegamento sarà operativo dal prossimo 1° luglio e prevede quattro frequenze settimanali

Si arricchisce l’offerta di Aeroporti di Puglia. Dal prossimo 1° luglio invece sarà operativo il nuovo collegamento di Wizz Air tra Bari e Tirana. La rotta, operata con un aeromobile Airbus A320, prevede quattro frequenze settimanali, (ogni lunedì, mercoledì, venerdì e domenica). I biglietti sono già in vendita sul sito del vettore.

“Si va man mano arricchendo – ha dichiarato presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti – l’offerta dagli aeroporti pugliesi per la stagione estiva. L’annuncio di questo nuovo volo operato da WizzAir, primo vettore ad aver ripreso i collegamenti internazionali in Puglia con il Bari – Sofia, è motivo di soddisfazione e rappresenta un segnale di ripresa per le attività di linea dei nostri scali. Ma non solo. Il nuovo collegamento con l’Albania, terra da sempre vicina alla Puglia, migliorerà la mobilità tra le due sponde dell’Adriatico, consentendo ai tanti cittadini pugliesi e albanesi che hanno interessi economici o di studio di tornare a condizioni di normalità”.

Sul nuovo collegamento si è espresso anche il governatore della Regione Puglia Michele Emiliano: “Questa rotta consoliderà ulteriormente la vicinanza tra Puglia e Albania”.

“Il popolo pugliese e quello albanese sono legati da un’amicizia fortissima e profonda” ha commentato Emiliano. Un legame che nel tempo si è rafforzato. Anche durante questa emergenza l’Albania, con il suo presidente Edi Rama, non si è tirata indietro e ha mostrato concretamente la sua vicinanza al nostro Paese. Per questo sono particolarmente felice di annunciare che Aeroporti di Puglia ha attivato il collegamento Bari-Tirana anche con la compagnia WizzAir”.

Riparte così anche in Puglia il traffico aereo dopo il lungo periodo di fermo dovuto all’emergenza epidemiologica mondiale. A partire dal prossimo 16 giugno ripartono i collegamenti aerei Bari- Milano Malpensa (con frequenza giornaliera) e il Brindisi Ginevra (a cadenza settimanale) operati dalla compagnia easyJet che tornerà a connettere la Puglia con il Nord Ovest del nostro Paese e la Svizzera, ovvero, aree tra le più importanti per gli elevati indici di traffico registrati.

Dal 13 giugno anche Air France riprenderà gradualmente i collegamenti dall’aeroporto di Bari e, entro la fine del mese di giugno, opererà 3 voli settimanali per Parigi CDG.

Sempre a partire dal 13 giugno ripartirà anche il collegamento Brindisi – Zurigo con la Swiss International Air Lines. In questa prima fase il collegamento si articolerà su una doppia frequenza settimanale, rientrando nelle 173 linee che la compagnia ha ripristinato per la seconda metà di giugno su 14 scali europei, tra cui l’Aeroporto del Salento.

Anche Air Dolomiti ritorna a volare sulla Puglia ampliando l’offerta dei suoi voli domestici. La Compagnia aerea italiana del Gruppo Lufthansa, annuncia un nuovo collegamento italiano con partenza dall’aeroporto di Firenze e arrivo a Bari a partire dal 19 giugno. Il volo sarà operativo il lunedì, giovedì, venerdì e domenica.