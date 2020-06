Palloncini rossi per le vittime del Covid: a San Giovanni Rotondo il flash mob degli infermieri

Alla manifestazione è intervenuto, per dare il suo sostegno, l’arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo, padre Franco Moscone

Nella mattinata di ieri, migliaia di infermieri e operatori sanitari hanno riempito le piazze di tutta Italia in un flash mob pacifico organizzato dal Movimento Nazionale InfermieriAnche a San Giovanni Rotondo, la centralissima Piazza dei Martiri ha ospitato decine di operatori sanitari che con un palloncino rosso tra le mani – simbolo dei . colleghi mancati a causa del Covid – hanno manifestato per il diritto alla dignità

Non è mancato Padre Franco Moscone, presidente dell’Opera di Padre Pio, che in questi mesi di emergenza gli è stato sempre molto vicino: «Voi infermieri e operatori sanitari tutti – ha affermato nel suo intervento – siete stati dentro la lotta. Molti di voi hanno vissuto sulla loro carne la cattiveria di questo virus. La mia presenza qui vuol essere segno di solidarietà con voi: spero che la nostra società non si accontenti di dire che siete degli eroi, ma sia in grado di darvi vicinanza e rispetto. Definirvi oggi “untori” è un crimine sociale. Non siete persone da allontanare, ma da abbracciare e vi esorto a continuare a combattere per il rispetto della vostra dignità».

Decine di palloncini rossi hanno poi colorato il cielo sangiovannese, lasciati liberi tutti insieme in memoria di chi, in questa pandemia, in cielo ci è volato solo.