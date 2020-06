Parte anche a Carpino la raccolta differenziata, il sindaco: “Promessa mantenuta”

Il sindaco di Carpino: “Occorre la partecipazione di tutti”

Parte anche a Carpino il servizio di raccolta differenziata. Lo annuncia il sindaco della cittadina garganica, il dott. Rocco Di Brina: “L’avevamo promesso e come tutte le promesse cerchiamo di mantenerla” ha detto il sindaco.

“Siamo rimasti purtroppo l’unico paese nel comprensorio del Gargano a non aver avviato la raccolta differenziata – fa notare il sindaco – e questo non è certamente un buon biglietto da visita per il nostro paese inserito nel contesto più complessivo del turismo del Gargano”.

Il nuovo servizio partirà lunedì 15 giugno e il primo cittadino di Carpino chiede la collaborazione dei cittadini: “Occorre la partecipazione di tutti. Ci rendiamo conto che non sarà facile cambiare le nostre abitudini, ma con un po’ di volontà e pazienza da parte di tutti voi io credo che ci riusciremo, come del resto ci sono riusciti tutti”.

“Fare la raccolta differenziata – aggiunge Di Brina – significa rispettare l’ambiente, il problema dei rifiuti è un problema serio per il pianeta intero, ma significa anche porre le basi per un risparmio per le tasche del cittadino, significa ridurre l’ecotassa, significa introitare qualche somma dalla vendita dei nostri prodotti che andremo a riciclare”.

“Noi abbiamo mantenuto questa promessa – conclude il sindaco – e vogliamo che questa iniziativa vada a buon fine. Chiediamo la vostra collaborazione. Non pretendiamo che da un giorno all’altro le cose possano cambiare e andare al massimo, ma con tanta pazienza e buon volontà siamo convinti che anche a Carpino la raccolta differenziata porterà i suoi frutti. Rendiamo Carpino più pulita, più bella e più efficiente”.