Regole per chi arriva in Puglia dal 3 giugno: modulo di autosegnalazione e sanzioni

Riapertura delle Regioni: tutte le regole per gli spostamenti da e per la Puglia da mercoledì 3 giugno

Da mercoledì 3 giugno 2020 chi arriva in Puglia da altre regioni o dall’estero ha l’obbligo di:

– segnalare lo spostamento, il trasferimento o l’ingresso in regione attraverso il modulo di auto-segnalazione disponibile sul portale Puglia Salute;

– dichiarare il luogo di provenienza ed il Comune in cui soggiornano

– conservare per un periodo di trenta giorni l’elenco dei luoghi visitati e delle persone incontrate durante il soggiorno.

La segnalazione della presenza non è richiesta per chi si sposta per esigenze lavorative, motivi di salute, ragioni di assoluta urgenza, nonché per il transito e il trasporto merci e a tutta la filiera produttiva da e per la Puglia.

La mancata osservanza degli obblighi è punita con le sanzioni descritte nell’articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 e nell’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35.

È consigliato scaricare e attivare sul proprio smartphone l’app di tracciamento dei contatti Immuni, predisposta dal Ministero della Salute:

– per dispositivi Android, seguire questo link

– per dispositivi iOS, seguire questo link.