Vico del Gargano, il sindaco smentisce caso Covid-19 in paese

Il sindaco:”Cerchiamo tutti di comportarci con l’intelligenza della testa e del cuore, affinché la diffusione di notizie false e certi comportamenti non ledano la dignità delle persone”

Il sindaco di Vico del Gargano, Michele Sementino, smentisce le notizie circolate di recente in paese in merito alla presenza di un presunto caso di positività al Covid-19. Voci che hanno finito per generare allarme e preoccupazione tra i cittadini.

“Non c’è alcun caso di contagio da Covid-19 a Vico del Gargano“: dichiara in una nota il primo cittadino di Vico. “La persona che è stata ricoverata, qualche giorno fa, è risultata negativa all’esame del tampone”.

“Cerchiamo tutti di comportarci con l’intelligenza della testa e del cuore, affinché la diffusione di notizie false e certi comportamenti non ledano la dignità delle persone e non le feriscano. Basta poco, se ci pensiamo, è sufficiente avere buon senso e mettersi nei panni degli altri” conclude Sementino.