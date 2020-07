Caso positivo al Covid-19 a Ischitella, il sindaco: “Non è passato nel nostro territorio”

Il sindaco del comune garganico tranquillizza i suoi cittadini, ma al tempo stesso invita alla prudenza

Dall’ultimo bollettino epidemiologico della Regione Puglia, sale a 13 il numero dei contagi in regione. Di questi 6 sono stati registrati in Provincia di Foggia e 7 nel Leccese.

Il virus ritorna a circolare anche nel Gargano con i comuni di Ischitella e San Nicandro Garganico che, come risulta dalla mappa delle persone attualmente positive, non sono più zone bianche, ovvero con zero casi.

Per quanto riguarda il territorio di Ischitella, interviene subito il sindaco della cittadina, il dott. Carlo Guerra che tranquillizza i suoi cittadini: “Il paziente risultato positivo al Covid-19 nel Comune di Ischitella non è mai passato nel nostro territorio durante il suo percorso sanitario”.

“Si tratta di un signore che in primavera è stato ricoverato, per problemi di natura sanitaria diversa, presso l’ospedale di San Giovanni Rotondo dove pare sia stato infettato dal Covid-19″ precisa il primo cittadino di Ischitella. “Sembrava fosse passata. E’ stato così trasferito in un’altra struttura sanitaria, in un altro comune, senza mai passare nel nostro territorio. Era in cura lì e si è sentito nuovamente male. E’ stato ricoverato a Foggia dove, sottoposto al tampone, è risultato positivo al Covid, anche se dalle notizie che mi sono giunte la carica virale sarebbe abbastanza debole. Il signore dunque non è mai passato nel territorio di Ischitella in questo percorso quindi non c’è stata possibilità di contagio”.

Allo stesso tempo però il sindaco invita i cittadini alla prudenza: “Detto questo però, richiamo tutta la comunità a rispettare le regole igienico sanitarie: distanziamento sociale, uso della mascherina, l’abitudine di lavarsi le mani e uso di ogni precauzione, perché la lotta contro questo maledetto virus, non è mai finita”.