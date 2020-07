Disagi su A14, Aspi: “Entro fine luglio viabilità su 2 corsie”. Intanto dimezzati costi pedaggi

La novità arriva dopo l’ok dell’Autorità giudiziaria di Avellino alla la richiesta della società di modificare l’attuale assetto dei cantieri. Da oggi traffico a 2 corsie su viadotto Vallescura

Si dovrebbe cominciare a respirare lungo l’autostrada A14, tempestata da restringimenti e lavori in corso, tanto da rendere un inferno il tragitto nella zona sud tra Marche e Abruzzo, specie in vista dell’esodo estivo. Aspi, Autostrade per l’Italia, ha annunciato che “entro fine mese sarà completamente ripristinata la viabilità su due corsie per senso di marcia sulle autostrade A14 e A16”.

La novità giunge in seguito al “provvedimento dell’Autorità giudiziaria di Avellino che ha accolto la richiesta della società di modificare l’attuale assetto dei cantieri sulle tratte interessate” che riguardano in particolare l’A14 tra Marche e Abruzzo e l’A16 tra Campania e Puglia.

Nella Marche i lavori sono già iniziati ieri 17 luglio, a partire dalle 22. Alle 9.30 di oggi è stato riaperto il primo dei viadotti, oggetto dell’istanza di dissequestro di Aspi accolta ieri dalla Procura di Avellino, grazie all’immediato intervento notturno della Direzione di Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia. Sul Vallescura Sud (tra Porto Sant’Elpidio e Fermo) da questa mattina il traffico è tornato a scorrere su due corsie e secondo il cronoprogramma di Aspi stanotte lo stesso intervento sarà eseguito sul Santa Giuliana Sud, sempre nel Fermano, e sul Vomano (fra Roseto degli Abruzzi e Pineto).

Le novità non finisco qui. Aspi ha comunicato anche una riduzione dei pedaggi nei tratti interessati in attesa della riapertura di tutti i viadotti. “In considerazione dei volumi di traffico attesi nei prossimi giorni, storicamente più elevati sulla A14, Autostrade per l’Italia ha deciso di attivare dalla mezzanotte di oggi una riduzione del 50% della quota di propria competenza del pedaggio, relativamente alla tratta tra San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno, ndr) e Val di Sangro (Chieti, ndr), in entrambe le direzioni e per tutti gli utenti in transito”.

La misura, comunica Aspi, “resterà in vigore fino alla fine del mese di luglio quando saranno completati gli interventi di ampliamento delle corsie dell’A14″. “La riduzione – spiega la società – sarà automaticamente applicata al momento del pagamento del pedaggio sia per i clienti Telepass che per gli utenti muniti di tradizionale biglietto”.

“Autostrade per l’Italia – conclude la società – esprime soddisfazione per l’esito del confronto tenutosi in questi mesi con la Procura, sulla base delle indicazioni tecniche pervenute dal ministero dei Trasporti, che consentirà una regolare circolazione agli utenti sulle tratte, soprattutto in vista dei flussi di traffico estivi”.

Le reazioni al provvedimento non si sono fatte attendere. Per Fita Cna (Federazione italiana trasportatori artigiani), “più che la riduzione del pedaggio, che sa tanto di contentino, l’importante è il ripristino della doppia corsia. Contentino perché i danni subiti, in un’Italia spaccata in due dallo scorso novembre, sono di gran lunga superiori al risparmio che si potrà avere. Giovedì prossimo era in programma una riunione con le altre associazioni di categoria per decidere quali azioni di protesta fare. Valuteremo. In attesa rimarremo vigili e cercheremo di avere maggiori ragguagli sulla vicenda”.

Il sequestro dei viadotti. I viadotti interessati sono stati sequestrati lo scorso settembre su richiesta della Procura di Avellino, nell’ambito di un’inchiesta avviata dopo la strage avvenuta nel 2013, quando un autobus precipitò dal viadotto ‘Acqualonga’ dell’A16 Napoli-Canosa. Il sequestro è stato deciso in seguito alla perizia di un docente dell’Università di Parma sulle barriere stradali di sicurezza redatta dal professore durante il processo per la strage di Acqualonga per la quale in primo grado sono stati condannati 6 dirigenti della concessionaria. L’accusa del perito nei confronti di Autostrade riguarda il mancato rispetto su progettazione e omologazione delle barriere, che non sarebbero sicure per gli automobilisti in caso di impatto.