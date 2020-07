Eventi nel Foggiano, il Prefetto invita i sindaci al rigoroso rispetto delle disposizioni anti-contagio

Il Prefetto di Foggia rinnova l’invito ad un ulteriore sforzo comune

Quest’anno, sia pure nelle forme e con le prescrizioni adottate a seguito dell’emergenza epidemiologica, i Comuni della Provincia di Foggia organizzeranno o hanno già organizzato numerosi eventi pubblici. Per tale ragione il prefetto di Foggia Raffaele Grassi ha ritenuto necessario richiamare l’attenzione dei sindaci al più rigoroso rispetto delle disposizioni nazionali e regionali sullo svolgimento di manifestazioni, spettacoli, sagre, feste e fiere locali, per poter così prevenire efficacemente il rischio di contagio.

“Il prefetto – si legge in una nota della Prefettura di Foggia – ha evidenziato la necessità che vengano redatti per ogni iniziativa, adeguati e puntuali piani di ‘safety’ e che venga coinvolta, per tempo e nei casi previsti, la Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo, assicurando la disponibilità del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica ad esaminare preventivamente le documentate richieste che i sindaci riterranno di prospettare”.

“Con riguardo, in particolare, alle celebrazioni liturgiche e alle processioni religiose – prosegue la nota – il prefetto ha raccomandato la pedissequa osservanza di quanto previsto dalle disposizioni governative, dai protocolli sottoscritti dal Governo con le confessioni religiose e dalle circolari diramate dal Ministero dell’Interno, rinnovando l’invito ad un ulteriore sforzo comune, in considerazione dell’attuale contesto emergenziale ancora in atto, che impone un impegno condiviso per tutelare, nel migliore dei modi, la salute di tutti i cittadini”.