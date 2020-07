In Puglia torna FlyGargano: il progetto di Alidaunia per visitare il Gargano in elicottero

Riduzioni e sconti per i turisti che vorranno recarsi alle Isole Tremiti ed a Vieste partendo da Foggia. Da quest’anno, fermata anche a Peschici

Torna anche quest’anno, per il terzo anno, il progetto promosso dalla Società di navigazione aerea Alidaunia, azienda leader del settore in Italia ed all’estero ed eccellenza della Puglia e della provincia di Foggia, per promuovere l’utilizzo dell’elicottero quale mezzo per scoprire le bellezze della Capitanata.

Per tutta la stagione estiva in corso, fino al 15 settembre prossimo, il progetto FlyGargano prevede particolari riduzioni e sconti per i turisti – non residenti nelle aree oggetto dell’iniziativa – che vorranno recarsi alle Isole Tremiti ed a Vieste partendo da Foggia. Da quest’anno torna inoltre, a partire dal 20 luglio, anche la fermata presso l’eliporto Peschici.

“Ringrazio nuovamente lo staff FlyGargano che nuovamente collabora con noi per il servizio di linea passeggeri con le Isole Tremiti. Anche quest’anno, con rinnovato piacere, uniamo le forze per consentire la migliore fruizione del servizio da parte dell’utenza”, dichiara Roberto Pucillo, amministratore delegato della Società nell’annunciare il rinnovo dell’accordo relativo al progetto “FlyGargano”.

Gli utenti interessati ad avvantaggiarsi delle promozioni previste dall’edizione 2020 del progetto, che prevede sconti fino al 30% fino ad esaurimento disponibilità, potranno contattare direttamente lo staff FlyGargano tramite il sito www.alidaunia.it o scrivendo una email all’indirizzo flygargano@alidaunia.it.

“L’Alidaunia è nata nel 1976” spiega l’amministratore delegato della Società. “Inizialmente era nata dalla passione per il volo. Abbiamo iniziato facendo riprese fotografiche, cinematografiche e rilievi dall’aeroplano. Successivamente, dopo circa 10 anni, abbiamo avuto la licenza per trasporto passeggeri e abbiamo cominciato con il progetto per il collegamento per le Isole Tremiti. Quel progetto ci ha fatto conoscere in Italia in maniera molto importante. E ora, la manutenzione è diventato il nostro cavallo di battaglia che facciamo in molti Paesi del mondo mandando lì i nostri tecnici che stanno fissi sul posto e assistono flotte dei nostri clienti”.