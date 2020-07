La tradizione si ferma davanti al Covid: annullato il “Carpino in Folk”

Il sindaco di Carpino: “Una decisione sofferta, ma condivisa. Non possiamo in nessun modo mettere a repentaglio la salute dei cittadini”

A causa del lieve aumento di contagi registrati in Puglia, il Comune di Carpino annulla alcune delle iniziative previste per l’estate 2020, tra cui l’atteso “Carpino in Folk“, l’evento annunciato nei giorni scorsi come un’edizione limitata con due serate ricche di spettacoli. Lo ha da poco reso noto il sindaco di Carpino, il dott. Rocco Di Brina, in un video messaggio.

“Il superamento della fase più difficile dell’epidemia, la constatazione dell’assenza di nuovi contagi per molte settimane, l’allentamento delle misure sia nazionali che regionali, nonché l’esigenza di rimettere in moto una vita normale, e quindi l’economia, i rapporti sociali, le tradizioni, i costumi di un territorio,ci avevano spinti ad annunciare, seppure in formato ridotto, un cartello di iniziative durante l’estate carpinese 2020 sempre con l’attenzione e il rispetto di tutte le misure previste dalla normativa regionale e nazionale” ha premesso il sindaco.

“Con tutte le cautele possibili avevamo pensato di non interrompere alcune nostre tradizioni che, oltre ad assumere un significato storico-culturale, rivestono un’importanza anche sotto il profilo economico e turistico del nostro paese” ha continuato Di Brina.

“Purtroppo però i dati degli ultimi giorni dimostrano una lieve ripresa dei contagi e la Puglia è una delle regioni più interessate tant’è vero che nei giorni scorsi il governatore Emiliano ha già convocato la task force regionale anti-covid. Ci sono casi e focolai autoctoni purtroppo in paesi vicini al nostro. Mi riferisco a San Nicandro Garganico, Torre Mileto, Ischitella” ha spiegato il sindaco.

“Con la stessa determinazione e preoccupazione della prima fase dell’epidemia, con cui mi sono prodigato insieme a tutti i miei collaboratori, Asl, medici di base, ai carabinieri, ai vigili, a tutte forze di polizia, oggi ho ritenuto opportuno insieme alla mia amministrazione, di revocare le iniziative previste” ha comunicato il primo cittadino di Carpino.

“Una decisione sofferta, ma condivisa – ha continuato il sindaco – da tutti i ragazzi dell’organizzazione del “Carpino in Folk”, dal direttore artistico, dalla Pro Loco, dal suo Presidente, dal Comitato feste, dal nostro assessore al turismo, dall’assessore alla cultura. Una decisione sofferta, ma condivisa nel solo ed esclusivo interesse della comunità di Carpino. Per alto senso di responsabilità dunque non possiamo in nessun modo correre dei rischi maggiori e mettere quindi a repentaglio la salute dei cittadini di Carpino”.

“Del programma che avevamo abbozzato – precisa Di Brina – restano la Santa messa la sera del 16 agosto con l’uscita del Santo, una serata lirico sinfonica e fuochi d’artificio. Per il resto vengono cancellate tutte le altre iniziative”.

Di Brina ringrazia allora “i ragazzi del ‘Carpino in folk’, il direttore artistico, la Pro Loco, il Comitato feste, che si erano già prodigati per offrire a tutti noi una bella estate, ma di fronte a cause di forza maggiore bisogna desistere”.

Il sindaco ha invitato poi ai cittadini al rispetto delle regole anti-contagio: “Il virus circola ancora e noi non lo arrestiamo soltanto eliminando le manifestazioni dall’estate di Carpino. Attenzione ai comportamenti di tutti i giorni, agli assembramenti che vedo comunque in molti luoghi pubblici. L’attenzione deve essere costante”.

Da qui l’annuncio di nuove misure nel Comune: “A breve emanerò un’ordinanza che prevede l’obbligo della mascherina in tutti i luoghi pubblici, laddove non dovessero essere rispettate tutte le misure di distanziamento sociale a tutela della salute pubblica. Dobbiamo cercare di fare una vita abbastanza vicina alla normalità, ma con tutte le cautele e il rispetto delle regole anti-contagio”.

“In ogni caso – ha concluso il sindaco – cerchiamo di evitare facili allarmismi come quelli che ho sentito nei giorni scorsi. Sindaco e tutte le autorità proposte non hanno abbassato la guardia. Continuerò a vigilare con tutta la mia amministrazione per la tutela della salute di tutti i concittadini. Oggi siamo più preparati, sappiamo cosa fare subito e quindi circoscrivere eventuali focolai che al momento nel nostro paese non ci sono. Chiedo lo sforzo a tutti. Godiamoci tutti le meritate vacanze, ma non facciamo passi falsi. Potremmo pagarne le conseguenze subito dopo. Buone vacanze a tutti i carpinesi e a tutti i nostri migranti che ci raggiungeranno nei prossimi giorni. Carpino è sempre il paese dell’accoglienza, ma facciamo molta attenzione e siamo tutti responsabili”.