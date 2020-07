Tornano i temporali, allerta gialla in Provincia di Foggia

Allerta gialla a partire dalle ore 8 di domani mattina, 25 luglio, in Provincia di Foggia

Tornano i temporali in Provincia di Foggia. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile di Puglia ha diramato una allerta gialla a partire dalle ore 8 di domani mattina, 25 luglio, e per le successive dodici ore.

Sono previste, infatti, precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati, in particolare sui settori del versante adriatico.

L’allerta per rischio metereologico, idrogeologico e idraulico è stata diramata su tutta la Puglia, eccezion fatta per il Salento e Bacini del Lato e del Lenne. Si consiglia ugualmente di verificare le condizioni meteorologiche in tempo reale.