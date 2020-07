Tornano i treni della notte per raggiungere il Gargano: ok della Regione

Dal 19 luglio al 31 agosto collegamenti ferroviari serali da e per il Gargano

Tornano i “treni della notte” per raggiungere le località turistiche del Gargano Nord. In treno da Foggia, San Severo, Apricena e San Nicandro Garganico per una estate senza rischi e in compagnia di amici e parenti.

La Giunta della Regione Puglia, tra i provvedimenti odierni, ha autorizzato le Ferrovie del Gargano spa, per la stagione estiva dal 19.07.2020 al 31.08.2020, all’adozione del titolo di viaggio speciale, valevole per il trasporto passeggeri della linea San Severo – Peschici Calenella sui seguenti treni serali e notturni, dell’importo di € 1,00 nella tratta Cagnano Varano – Peschici Calenella e di € 2,00 nelle restanti tratte:

– n. 22394 (partenza San Severo ore 19.00 – arrivo Peschici Calenella ore 20.59);

– n. 22396 (partenza San Severo ore 20.03 – arrivo Peschici Calenella ore 21.53);

– n. 22377 (partenza Peschici Calenella ore 00.44 – arrivo San Severo ore 02.34);

– n. 22400 (partenza San Severo ore 20.46 – arrivo Rodi Garganico ore 22.10);

– n. 22401 (partenza Peschici Calenella ore 23.54 – arrivo San Severo ore 01.44);

– n. 22268 (partenza Ischitella ore 22.59 – arrivo Peschici Calenella ore 23.41);

– n. 22269 (partenza Rodi Garganico ore 22.35 – arrivo Ischitella ore 22.50).