Vieste, cartelli anti-Covid e obbligo di mascherine nel centro storico: “E’ per il bene di turisti e commercianti”

L’assessore al turismo, Rossella Falcone: “Lo stiamo facendo solo per garantire la massima sicurezza ai tanti turisti e residenti che affollano la nostra città in questi giorni e per tutte quelle attività economiche presenti nel borgo”

Da oggi 31 luglio a Vieste, per accedere nel centro storico, occorrerà indossare obbligatoriamente la mascherina. “Alla luce del grande afflusso di turisti che anche quest’anno, per fortuna e al di là delle pessimistiche previsioni di inizio stagione, hanno scelto Vieste per le loro vacanze, con ampia previsione di afflusso in agosto, si è reso necessario attuare la disposizione dell’uso obbligatorio della mascherina, in particolare nel centro storico” ha spiegato il vice sindaco e assessore al Turismo, Rossella Falcone.

E’ noto infatti – ha ricordato la Falcone – che il bellissimo borgo di Vieste è costituito da viuzze e stradine caratteristiche ma di poca ampiezza che non consentono, in questo particolare periodo, di osservare il distanziamento sociale. Per cui dovrà essere obbligatorio indossare la mascherina”.

Non solo obbligo di mascherine, ma anche cartelli informativi. “Se in queste ore stiamo intensificando la messaggistica anti covid-19 in tutta la città ed in particolar modo nel centro storico di Vieste, lo stiamo facendo solo per garantire la massima sicurezza ai tanti turisti e residenti che affollano la nostra città in questi giorni e per tutte quelle attività economiche presenti nel borgo. Vogliamo tutelare le attività economiche del centro storico poiché sarebbero le prime a rischiare la chiusura nell’ipotesi di una diffusione del virus, considerato l’afflusso significativo nei suoi vicoli.”

Così l’assessore al turismo del Comune di Vieste, Rossella Falcone, all’indomani dell’installazione di cartelli informativi nei punti nevralgici della città. “Si tratta semplicemente di cartelli informativi, fondamentali per aiutare a contrastare la diffusione del coronavirus che fortunatamente, a differenza di altre località turistiche italiane, non è tornato ad invadere il nostro territorio”.

“Ora è però prioritario seguire tutti le disposizioni imposte dal Governo” conclude l’assessore. “Non abbassiamo la guardia e continuiamo ad usare mascherina, gel lavamani e soprattutto distanziamento. I cartelli informativi che stiamo installando hanno un solo scopo: informare i nostri ospiti per trascorrere una vacanza in tutta sicurezza ed al contempo tutelare la salute dei viestani e salvaguardare le loro attività economiche”.