Covid, in Puglia scatta l’obbligo di quarantena per chi rientra da Grecia, Malta e Spagna

La decisione della Regione dopo i numerosi casi di Covid-19 riscontrati negli ultimi giorni. L’isolamento fiduciario sarà obbligatorio a partire da oggi 12 agosto

Obbligo di quarantena di 14 giorni per chi rientra in Puglia da Grecia, Malta e Spagna. E’ quanto dispone la nuova ordinanza, con decorrenza da oggi 12 agosto, emanata ieri dal Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

Il provvedimento è scattato dopo i numerosi casi di cittadini rientrati da alcuni paesi europei dove erano stati in vacanza, risultati positivi al Covid-19. L’obbligo per i residenti in Puglia si aggiunge all’obbligo di quarantena già previsto dalle leggi nazionali per numerosi Paesi esteri.

“Vi ricordo che rimane l’obbligo per tutti coloro che arrivano da altre regioni italiane e da tutti i Paesi esteri di autosegnalarsi sul sito (a questo link). Questo obbligo è disposto per tutti, residenti in Puglia e non residenti e quindi anche per i turisti” ha precisato ieri il governatore pugliese.

Per coloro che si autosegnalano si attiva la sorveglianza attiva da parte dei Dipartimenti di prevenzione delle Asl. Grazie a un protocollo sottoscritto con le Forze dell’Ordine, “i controlli sul rispetto dell’obbligo di autosegnalazione saranno rafforzati”. Le Forze dell’Ordine daranno anche supporto all’azione delle nostre Asl nel tracciamento dei contatti stretti dei casi positivi Covid19.

L’ordinanza impone che, fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia stabiliti all’articolo 4 del dpcm del 7 agosto 2020, nonché gli obblighi e le misure di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo dpcm, tutti i cittadini pugliesi che abbiano soggiornato o transitato, per vacanza, o vacanza – studio, in Spagna, Malta e Grecia, e che rientrino in Puglia presso la propria abitazione o dimora, con mezzi di trasporto pubblici o privati, hanno l’obbligo:

– di segnalare il loro arrivo e rendere le informazioni richieste, utilizzando l’apposito modello di auto-segnalazione disponibile sul sito istituzionale della Regione Puglia;

– di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;

– di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni;

– di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;

– di rimanere raggiungibili per ogni attività di sorveglianza;

– in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui all’articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 e all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35.

La Puglia non è l’unica regione a correre ai ripari di fronte all’aumento dei casi positivi al Covid-19 tra i cittadini che tornano da vacanze all’estero. L’Emilia Romagna ha deciso di introdurre il tampone obbligatorio per chi si è recato in Spagna, Grecia e Malta. In Campania invece una nuova ordinanza obbliga tutti i cittadini residenti che facciano rientro da vacanze all’estero a segnalarsi all’Asl per essere sottoposti a test sierologici e/o tamponi.