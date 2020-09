Carpino, apertura delle scuole rinviata al 28 settembre

La campanella suonerà lunedì 28 settembre, invece di giovedì 24

Avvio dell’anno scolastico posticipato nel Comune di Carpino, in Provincia di Foggia. La campanella suonerà lunedì 28 settembre, invece di giovedì 24 settembre. Lo ha deciso il sindaco della cittadina garganica, il dott. Rocco Di Brina, firmando questa mattina l’ordinanza sindacale numero 40 che rinvia l’inizio delle attività didattiche di tutti gli ordini di scuola, previsto per domani 24 settembre, a lunedì 28 settembre 2020.

Il provvedimento del sindaco scaturisce in considerazione “dell’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere diffusivo dell’epidemia da Covid-19”. Inoltre, “alla luce della situazione e per ottemperare a quanto previsto dalla normativa in tema di contenimento del Covid 19, sussistono i presupposti per l’adozione di un’ordinanza per il posticipo dell’apertura delle scuole di ogni ordine e grado al 28 settembre 2020 volta a prevenire pericoli all’incolumità pubblica di studenti e del personale docente e non docente”.

La decisione, come evidenziato nell’ordinanza, segue anche la richiesta presentata all’Ente dal dirigente dell’istituto Omnicomprensivo “P.G. Castelli” di rinviare l’apertura dell’anno scolastico, per tutti gli ordini di scuola, al 28 settembre per poter organizzare al meglio le misure di sicurezza anti-covid.