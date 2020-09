San Nicandro Garganico, corso per diventare Volontari della Croce Rossa Italiana: anche in modalità online

Riprende l’attività di formazione per i nuovi “angeli del soccorso” nei seguenti ambiti territoriali: Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Lesina, Peschici, Poggio Imperiale, Rodi Garganico, San Nicandro Garganico e Vico del Gargano

Presso il Comitato CRI di San Nicandro Garganico (FG) sono aperte le iscrizioni per il corso di formazione per diventare Volontari della Croce Rossa Italiana anche in modalità on line.

I volontari della Croce Rossa Italiana sono sempre al servizio di tutta la popolazione, si prendono cura di tutti, di ogni persona per ogni loro bisogno e necessità. Durante il periodo del lockdown anche i volontari di San Nicandro Garganico ed Ischitella sono stati fortemente impegnati affinché tutte le famiglie, i ragazzi, i bambini e gli anziani avessero supporto sanitario, servizi di inclusione sociale e di soccorso.

L’emergenza sanitaria e sociale non è finita ed ogni giorno che passa aumenta l’esigenza di accrescere il numero dei volontari che, in sicurezza, svolgano le diverse attività per far fronte alle nuove necessità ed ai nuovi bisogni dei vulnerabili.

Per questo motivo il Comitato CRI di San Nicandro Garganico (FG) ha aperto le iscrizioni per il corso di formazione per diventare volontari della Croce Rossa Italiana.

Il corso avrà inizio il 10 Ottobre e consiste in 26 ore di nozioni di base di cui 12 dedicate al primo soccorso. Le lezioni si terranno il fine settimana e si alterneranno momenti di trasmissione frontale, di metodologia interattiva, di esercitazioni pratiche, di condivisione delle esperienze e lavori di gruppo e discussioni partecipative guidate.

Il corso è rivolto a tutti a partire dal 14° anno di età e – ove seguito integralmente – rilascia il certificato europeo di Primo Soccorso (“European First Aid Certificate”), in linea con gli standard contenuti nelle “International First Aid and Resuscitation Guidelines” della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, e riconosciuto all’interno del Movimento Internazionale; corrisponde al livello 1 del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF).

Per l’iscrizione è necessario essere in possesso di carta d’identità, codice fiscale, un recapito telefonico, un indirizzo mail attivo. Dopo la registrazione sul sito https://gaia.cri.it/, dal profilo personale si potrà semplicemente iscriversi al corso del comitato di San Nicandro Garganico (FG) selezionando dal menu a sinistra dello schermo alla voce Formazione/Elenco Corsi, individuando il corso di formazione per volontari della Croce Rossa Italiana PUG/2020/CRI/1892 organizzato dal comitato Croce Rossa Italiana di San Nicandro Garganico. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai contatti presenti sul sito www.crisannicandrogarganico.it.