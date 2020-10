Covid, a Rodi Garganico chiusura temporanea delle scuole e degli uffici del Giudici di Pace

Il sindaco di Rodi Garganico aggiorna la cittadinanza sull’evolversi della situazione

Dopo il caso, reso noto ieri, dell’insegnante in servizio presso l’Istituto Comprensivo Statale “Giannone” di Rodi Garganico risultata positiva al Covid-19, il sindaco di Rodi Garganico, Carmine d’Anelli, aggiorna la cittadinanza sull’evolversi della situazione.

“Domani mattina dovrebbero essere effettuati i tamponi all’intero corpo docente dell’Istituto Comprensivo Statale ‘Giannone’ di Rodi Garganico. Dopo questa fase, appena l’Asl ci darà indicazioni, quasi sicuramente saranno sottoposti a tampone anche tutti gli alunni delle classi III A e III B. A questi si aggiungono anche gli alunni della classe I A dove l’insegnante risultata positiva al Covid ha effettuato una supplenza venerdì scorso. Per effettuare i tamponi ai bambini saranno contattati i genitori, ma su questo – ribadisce il sindaco – aspettiamo indicazioni dall’Asl”. “Se sarà il caso – ha precisato il sindaco – l’Asl ha comunicato di essere pronta ad effettuare i tamponi a tutti i bambini”.

“Sono sospese inoltre fino a sabato 24 ottobre le attività didattiche delle scuole Medie e Superiori (Scuola secondaria di I e II grado), non a seguito di segnalazioni di casi positivi, ma solo in via cautelativa e precauzionale e al fine di sanificare gli edifici”.

“Abbiamo proceduto a disporre la chiusura degli uffici del Giudice di Pace fino al 31 ottobre dopo la segnalazione di accertata positività al Covid-19 di una persona, non residente a Rodi Garganico, che ha frequentato i locali. Si procederà così alla sanificazione dei locali di tali uffici”.

Il primo cittadino infine invita nuovamente la cittadinanza ad evitare informazioni fuorvianti sull’evolversi della situazione.

Il video integrale della comunicazione del sindaco di Rodi Garganico