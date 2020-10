Covid, caso positivo nell’Istituto Superiore di Vico del Gargano: scuola chiusa fino al 27 ottobre

Il Sindaco di Vico del Gargano ha firmato un’ordinanza con la quale dispone la chiusura in via precauzionale dell’Istituto Superiore fino al 27 ottobre

Vico del Gargano (FG) – Il sindaco di Vico del Gargano, Michele Sementino, ha disposto la chiusura in via precauzionale del plesso scolastico dell’Istituto Superiore Statale “Publio Virgilio Marone” fino all’intera giornata di martedì 27 ottobre 2020.

Lo stabilisce l’ordinanza sindacale numero 90 del 23 ottobre 2020 con cui si dispone l’inibizione presso detti luoghi di qualsivoglia attività e la sanificazione dell’intero plesso scolastico sito in contrada Maddalena.

Il provvedimento scaturisce, come si legge nel testo dell’ordinanza, dai dati contenuti negli ultimi rapporti di monitoraggio dell’emergenza da Covid-19 che confermano l’aumento dei nuovi casi segnalati in Italia per la dodicesima settimana consecutiva e dal bollettino epidemiologico della Regione Puglia del 23 ottobre 2020 con il quale sono stati registrati 590 casi positivi di cui 176 solo nella Provincia di Foggia. A questo si aggiungono le dichiarazioni del Direttore Generale dell’Asl di Foggia, Vito Piazzola, che attestano un incremento dei casi positivi nel Foggiano e la recente criticità legata al focolaio individuato nell’Istituto comprensivo di Rodi Garganico, dove al momento sono risultati positivi 14 alunni e 4 insegnanti.

Il provvedimento inoltre segue la presenza di un caso di positività al Covid-19 riscontrata anche all’interno di una classe dell’Istituto di Istruzione secondaria superiore “Publio Virgilio Marone” di Vico del Gargano.

Le attività didattiche continueranno con la didattica a distanza.