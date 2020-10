Emergenza Covid, il Policlinico Riuniti di Foggia cerca infermieri disponibili immediatamente

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 di martedì 27 ottobre 2020

Il Policlinico Riuniti di Foggia ha avviato un avviso di selezione pubblica per assumere a tempo determinato – per 12 mesi – infermieri (in possesso dell’iscrizione all’albo professionale) per fronteggiare l’emergenza Covid-19 che siano immediatamente disponibili a prendere servizio presso l’azienda ospedaliera foggiana.

Le domande devono pervenire entro martedì 27 ottobre alle ore 12.00 e devono essere inviate all’indirizzo: emergenzacovid19@ospedaliriunitifoggia.it.

Verrà stilata una graduatoria in base alla data indicata dal candidato per la disponibilità immediata e così a scorrere fino al 15 novembre 2020. In caso di medesima indicazione di date disponibili sarà data priorità al candidato più giovane.

Tutte le informazioni dettagliate a questo link