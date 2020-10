Caritas Diocesana di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo vicina ai ristoratori: al via l’iniziativa “RiStoBene”

L’arcivescovo Padre Franco Moscone e il Direttore della Caritas Diocesana Luciano Pio Vergura”Nell’emergenza socio-economica che sta facendo seguito a quella sanitaria causata dal Covid-19 ‘RiStoBene’ è il segno di una Chiesa che vuole farsi prossima a chiunque si trovi in difficoltà”

A seguito dell’ultimo Dpcm, per sostenere le attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, pizzerie…), costrette a chiudere al pubblico alle ore 18:00, la Caritas Diocesana di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo lancia l’iniziativa “RiStoBene”.

“Le nostre due mense cittadine sin dal periodo primaverile del lockdown, hanno dovuto sospendere il servizio cucina e rispettare le misure anticontagio attraverso pasti d’asporto forniti dalla ditta CIRFOOD che ringraziamo” si legge nella nota firmata dall’arcivescovo Padre Franco Moscone e dal Direttore della Caritas Diocesana Luciano Pio Vergura.

“Da oggi, invece, a cucinare per le mense potranno essere anche tutte le attività della città che, a rotazione, dovranno garantire 25 pranzi composti da primo-secondo e contorno e 15 cene primo-secondo e contorno oppure pizza e patatine.

Un’analoga iniziativa è avvenuta lo scorso Marzo per i viveri distribuiti presso la mensa Pane di Vita, adiacente alla Chiesa Sant Andrea, che, oltre a donazioni come Spesa sospesa, furono acquistati presso attività commerciali del territorio per sostenerle durante la crisi dovuta all’emergenza.

Nell’emergenza socio-economica che sta facendo seguito a quella sanitaria causata dal Covid-19 “RiStoBene” è il segno di una Chiesa che vuole farsi prossima a chiunque si trovi in difficoltà.

“Che un così grande dolore non sia inutile, che facciamo un salto verso un nuovo modo di vivere e scopriamo una volta per tutte che abbiamo bisogno e siamo debitori gli uni degli altri, affinché l’umanità rinasca con tutti i volti, tutte le mani e tutte le voci, al di là delle frontiere che abbiamo creato.” Papa Francesco

Aderire all’iniziativa è semplice basta inviare una manifestazione d’interesse via mail a caritasmanfredonia@libero.it oppure chiamare il Centro Operativo Caritas 0884581885 Cell 3512446535 e avere qualsiasi delucidazione di carattere più tecnico/organizzativo

La Caritas è disposta a pagare ogni pasto 10 euro.

L’iniziativa sarà finanziata dalla Diocesi grazie ai Fondi CEI 8xmille per la Carità.

Chi volesse sostenerla può inviare una donazione sul C/C Bancario dell’Archidiocesi Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo – Caritas Diocesana c/o Gruppo Ubi Banca – IBAN IT06Z0311178450000000000093″.