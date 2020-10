Scuole chiuse in Puglia, Lopalco: “Le elementari potrebbero riaprire”

In Puglia ora si sta lavorando per permettere ai bambini delle scuole elementari di riprendere la didattica in classe. Forse già dalla prossima settimana

“Stiamo studiando soluzioni che già dalla prossima settimana potrebbero permettere ai bambini più piccoli delle scuole elementari di riprendere” la didattica in classe. Lo ha annunciato l’assessore alle Politiche per Salute della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, a Timeline su Sky TG24 dopo lo stop alle lezioni in presenza disposto in tutte le scuole della regione (tranne nella scuola dell’infanzia) fino al 24 novembre.

“L’impatto del mondo della scuola sui nostri servizi territoriali – ha ribadito – è stato importante: richieste di certificati, richieste di tamponi, isolamenti. Migliaia di studenti forzatamente a casa perché in quarantena. Dovevamo tutelare la salute pubblica”.

Una decisione che ha spaccato le famiglie pugliesi e che è stata criticata dalla Ministra dell’istruzione Lucia Azzolina che ha invitato Emiliano a riaprire le scuole ribadendo che “le scuole non sono un problema”.

Ora però c’è un mini dietrofront da parte della regione. “Le scuole elementari saranno le prime a riprendere – spiega Lopalco – Speriamo di poterlo fare presto, anche in accordo con i pediatri e con il mondo della scuola. Noi abbiamo un piano per fare tamponi rapidi e di conseguenza riammissioni più rapide a scuola. Un modo per evitare la burocrazia che c’è dietro una richiesta di tampone-certificazione. Centinaia, migliaia di queste richieste ingorgano tutto il sistema di contact tracing. I dipartimenti di prevenzione non possono lavorare all’80 per cento del loro tempo”.