Torna a San Nicandro Garganico dopo 13mila km: il messaggio del Ministro dello Sport Spadafora e dell’on. Faro per Nazario Nesta

Il messaggio del Ministro dello Sport Spadafora e dell’on. Maria Luisa Faro per Nazario Nesta

Nazario Nesta è tornato a San Nicandro Garganico (Fg) dopo un anno e cinque mesi, percorrendo a piedi circa 10.700 km. Un progetto importante, “Disegnando l’Italia”, iniziato il 19 maggio dello scorso anno, che l’ha portato a percorrere in solitaria il perimetro dell’Italia con tappe di 30 km giornalieri.

«Purtroppo l’attuale emergenza sanitaria non ha permesso che si potesse accogliere al meglio Nazario Nesta nella sua San Nicandro Garganico. Nazario avrebbe meritato una accoglienza da eroe. Si, un eroe, perché non tutti hanno il coraggio, e quel pizzico di pazzia, che fa fare scelte apparentemente incoscienti ma straordinarie, scelte che ti lasciano un bagaglio smisurato di ricordi, di esperienze e incontri. Dietro questa impresa c’è un intreccio di legami con l‘Italia, con il suo territorio e con la sua gente- dichiara la parlamentare del Movimento 5 stelle, Marialuisa Faro.

Questa impresa resterà nella memoria storica di San Nicandro Garganico, in tutto il nostro Paese e di tutti gli italiani che ha incontrato. Per il ritorno a casa avevo in programma una sorpresa per Nazario, mi sarebbe piaciuto che ad accoglierlo ci fosse stato il presidente del Consiglio,Giuseppe Conte, ma purtroppo i suoi impegni non gli hanno permesso di partecipare. Il Ministro dello Sport Vicenzo Spadafora ha voluto mandare un video messaggio e il presidente della Camera Robero Fico mi ha annunciato che quando Nazario finirà il suo libro sarà molto contento di poterlo presentare alla Camera dei Deputati», annuncia l’on. Faro.

A causa dell’annullamento dell’evento di accoglienza dedicato a Nazario Nesta, in programma sabato 17 ottobre a San Nicandro Garganico, non è stato possibile rendere pubblico il video messaggio del Ministro Spadafora.

