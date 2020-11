Covid, 14 positivi a Vico del Gargano. Casi nella scuola: il sindaco smonta la tesi della dirigente

Il sindaco di Vico del Gargano Michele Sementino torna a fare il punto sulla situazione contagi da Covid-19 ma anche sulla vicenda relativa ai casi riscontrati nell’Istituto Comprensivo “Manicone-Fiorentino”

Vico del Gargano (FG) – Sale il numero dei soggetti positivi al Coronavirus nel Comune di Vico del Gargano. A fare il punto sulla situazione è ancora una volta il sindaco della cittadina garganica, Michele Sementino.

“Come dato ufficiale siamo fermi ai 7, ma – precisa il sindaco – in maniera ufficiosa posso dirvi che siamo arrivati a 14 casi, perché sono stato contatto da chi è risultato positivo al Covid-19. Chi mi ha comunicato la propria positività, mi ha anche comunicato che i propri familiari sono risultati negativi, che sono in quarantena e che mantengono tutti quelli che sono gli interventi di tutela della salute”.

“La situazione non è delle migliori – commenta Sementino – basta vedere i dati a livello nazionale, ma anche quelli a livello provinciale. Quelli di ieri sono preoccupanti. Per questo dobbiamo continuare a prestare molta attenzione perché, lo ribadisco, non siamo immuni: manteniamo il distanziamento e quando vediamo qualcuno senza mascherina, facciamolo notare”.

Il primo cittadino di Vico del Gargano torna poi sul caso dell’Istituto Comprensivo “Manicone-Fiorentino”, di cui il sindaco, a seguito di un primo caso accertato di positività al Coronavirus di un docente, ha disposto la chiusura dal 12 novembre al 16 novembre con riapertura prevista in data martedì 17 novembre.

Al centro della questione, come aveva già precisato il sindaco Sementino in una nota del 12 novembre, “la mancanza di comunicazioni a riguardo da parte della dirigente scolastica Donatella Apruzzese, che non ha informato l’Amministrazione comunale” della presenza del primo caso accertato di positività al Covid-19 riguardante un’unità del personale docente in servizio nell’Istituto.

Dopo l’ordinanza di chiusura dei due plessi dell’Istituto, il Comitato Covid e la dirigente scolastica Apruzzese hanno sottoscritto e pubblicato una nota rivolta ai genitori degli alunni comunicando che i casi di positività al Covid-19 presenti, fino a quel momento, sono tre. “I suddetti casi – si legge nella nota – si sono verificati tra i docenti del segmento infanzia e tempestivamente, benché le indicazioni non lo prevedano, si è dato notizia al Dipartimento di prevenzione territoriale, con cui si è concordato la procedura in attesa che lo stesso dipartimento prendesse in carico ai suddetti casi”.

Al fine di fare chiarezza, la dirigente scolastica ha inviato una lettera ai genitori degli alunni in cui vengono spiegati i dettagli della vicenda relativa alla gestione dei casi di positività al Covid-19 nell’Istituto Manicone-Fiorentino di Vico del Gargano.

Il sindaco della cittadina però, con un video diffuso oggi su facebook (disponibile in fondo a questo articolo), smonta punto per punto la tesi sostenuta dalla dirigente scolastica e da quello che lui definisce il “cerchio magico” riferendosi ai docenti “vicini” alla dirigente scolastica.

“Io ho parlato di dati di fatto e di verità” conclude il sindaco. “Non sono stato mai volgare. Non lo sarò mai. Non ho mai offeso nessuno. Ritengo che la scuola sia di tutti, che non sia proprietà privata e quindi il sindaco di Vico del Gargano, da oggi in poi, quando riterrà di dover chiudere la scuola perché sa che vi sono delle criticità, lo farà. Se non si è d’accordo con queste scelte si può sempre far ricorso al TAR. Il mio obiettivo in questo momento così difficile è quello di mettere in sicurezza la salute dei nostri figli e di tutta la popolazione di Vico del Gargano. Non ho intenzione di fare guerra a nessuno. La vera guerra va fatta contro questa pandemia”.

La Redazione